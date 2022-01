Große Bestürzung in Deutschland: Zwei junge Polizisten sind bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag im Kreis Kusel (Rheinland-Pfalz) erschossen worden. Die 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege konnten um 4.20 Uhr noch einen Funkspruch absetzen mit den Worten: "Die schießen auf uns!" Doch dann ist Funkstille. Als die Verstärkung eintrifft, ist die junge Polizistin bereits tot. Ihr Kollege starb wenig später.

Nach den tödlichen Schüssen wurde am Abend ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger aus dem Saarland festgenommen. Der Mann aus Spiesen-Elversberg im Kreis Neunkirchen war in der Vergangenheit wegen Fahrerflucht aufgefallen und soll eine Waffenerlaubnis haben.Kurz darauf wurde ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber unvermindert weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe, teilten die Sicherheitskräfte mit.

Es seien mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung allein über die Hotline eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Exekutive überprüfe in mehreren Bundesländern Verdächtige, dabei könnten auch Wohnungen durchsucht werden.

Uniformiert im Zivilfahrzeug

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, es gab gestern aber Berichte, wonach die beiden Polizisten bei der Kontrolle totes Wild in einem Fahrzeug gefunden haben sollen. Fest steht hingegen, dass beide Polizisten uniformiert waren: Sie seien zwar in einem zivilen Streifenwagen unterwegs gewesen, hätten aber Uniform und Sicherheitswesten getragen, berichtete eine Sprecherin der Polizei in Kaiserslautern. Unklar blieb zunächst allerdings, warum sie das Auto angehalten hatten. "Eine Kontrollstelle war nicht aufgebaut."

Deutsche Politiker reagierten bundesweit mit Entsetzen. Bundes-Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: "Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren."

Trauerbeflaggung im Land

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) zeigten sich "zutiefst schockiert": "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", hieß es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz. Die Ministerpräsidentin ordnete Trauerbeflaggung im Land an. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen. Auch andere Bundesländer folgten diesem Schritt für ihre Polizisten.