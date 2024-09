Die Vermessung der Welt findet vom Himmel aus statt

Der aus Lohnsburg stammende Geodät Roland Hohensinn forscht am International Space Science Institute in Bern sowie an der University of California in San Diego zu klimatologischen Anwendungen von Weltraumgeodäsie. OÖN: Die Vermessung der Welt, 2000 Jahre lang eine erdgestützte Wissenschaft, ist abgehoben – ins All. Womit befasst sich die Weltraumgeodäsie? Vor allem mit Messungen, die mithilfe von Satelliten durchgeführt werden. Mit GPS, Galileo oder dem chinesischen Beidou-System lassen