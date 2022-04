Die Titanic und ihre Irrtümer: Was stimmt wirklich?

Im April vor 110 Jahren stach die Titanic in See. Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte die Titanic am 14. April 1912 auf dem Weg von Southampton nach New York mit einem Eisberg. Sie sank zwei Stunden und 40 Minuten später, 1514 der über 2200 an Bord befindlichen Personen kamen dabei ums Leben. Seit das Wrack der Titanic 1985 im Nordatlantik gefunden wurde, konnten zahlreiche Mythen aufgeklärt oder korrigiert werden.

Die Titanic war das größte Schiff seiner Zeit

Das stimmt nur teilweise. Als die Titanic in Belfast gebaut wurde, war sie gleich groß wie die "Olympic", die bereits zehn Monate zuvor gebaut wurde und ein Schwesternschiff der Titanic war. Beide Schiffe waren 269 Meter lang. Fünf Wochen nach dem Untergang der Titanic wurde in Hamburg die "Imperator" fertiggestellt. Dieses Schiff hatte eine Länge von 276 Meter.

Die Titanic fuhr um das "Blaue Band"

Eine der verbreitetsten Legenden in Bezug auf die Titanic besagt, die White Star Line habe versucht, bei der Jungfernfahrt das Blaue Band als Ehrung für die schnellste Atlantiküberquerung zu gewinnen. Das stimmt aber nicht. Den Preis für die schnellste Atlantiküberquerung hielt die "Mauretania". Mit ihr konnte es die Titanic nicht aufnehmen. Mit 51.000 statt 78.000 PS war sie einen ganzen Tag langsamer. "Die Titanic-Eigner setzten auf Luxus", sagt der Dortmunder Professor Metin Tolan, der das Buch "Titanic: Mit Physik in den Untergang" verfasst hat. "Die Fahrt sollte so angenehm sein, dass man gern etwas länger an Bord war."

Auf der Titanic gab es 20 Rettungsboote - für 1178 Personen. Bild: Reuters

Es waren zu wenig Rettungsboote an Bord

Tatsächlich hatte die Titanic sogar mehr Rettungsboote an Bord, als die damaligen Gesetze verlangten. Die Rettungsboote hatten Platz für 1178 Menschen, laut Vorschriften hätte die Titanic nur 900 Plätze zur Verfügung stellen müssen. Dennoch waren es viel zu wenige, um jedem der über 2200 Menschen an Bord einen Platz zu bieten. Die damaligen Vorschriften waren angesichts so vieler Passagiere einfach veraltet.

Die Titanic fuhr viel zu weit nördlich

Das stimmt nicht. In der Tat gab es eine Winter- und eine Sommerroute. Letztere war kürzer, aber weiter nördlich und so möglichen Eisbergen näher. Die Titanic fuhr aber auf der südlichen Winterlinie - und nach einer Eiswarnung sogar noch etwas weiter südlich als üblich. Trotzdem kam es zu der verhängnisvollen Kollision mit dem Eisberg, der sich viel weiter vom Polarmeer entfernt hatte, als eigentlich zu dieser Jahreszeit zu erwarten gewesen wäre.

Die Route der Titanic und wo sie mit dem Eisberg kollidierte:

Fehlende Ferngläser

Die Behauptung, die Matrosen im Krähennest (Ausguck am vorderen Schiffsmast) hatten keine Ferngläser, stimmt. Sie mussten in der dunklen Nacht und im kalten Fahrtwind mit bloßem Auge das Meer nach Hindernissen absuchen. Die Ferngläser hatte offenbar der ursprünglich eingeteilte zweite Offizier David Blair in einem Schrank eingeschlossen. Blair ging aber schlussendlich gar nicht an Bord und so wusste niemand, wo die Ferngläser versteckt waren.

Die Titanic wurde vom Eisberg dutzende Meter aufgeschlitzt

Das stimmt nicht. Das wäre auch physikalisch gar nicht möglich, schließlich ist Stahl härter als Eis. Das Problem war ein Anderes: Das Eis drückte so stark gegen die Außenwand des Schiffes, dass sich Nieten lösten und Spalten entstanden. "Es gab kein großes Leck, sondern viele kleine, die sich auf 30 Meter über die ersten sechs Abteilungen des Schiffs verteilten. Die Lecks in der Titanic waren gerade einmal einen Quadratmeter groß - nicht viel mehr als eine aufgeschlagene Zeitung", sagt Tolan.

Im Juni 2009 starb die letzte Titanic-Überlebende: Millvina Dean, die als zwei Monate altes Baby in einem Sack in ein Rettungsboot herabgelassen wurde, starb im Alter von 97 Jahren in Southampton. Auch ihr zweijähriger Bruder und ihre Mutter überlebten den Untergang, der Vater kam ums Leben. Bild: EPA

Es wurden vor allem Passagiere der Ersten Klasse gerettet

Auch das stimmt nicht. Es wurden vor allem Frauen und Kinder gerettet, egal aus welchen Klassen. Bei den Männern der Ersten war zwar die Überlebensquote höher als bei der Dritten Klasse, aber das hatte ganz andere Gründe: "Sie waren weiter oben, waren gebildet und sprachen Englisch", sagt Tolan. Bevor die Menschen unter Deck begriffen, was los war, war es für einige zu spät. "Aber von einer bewussten Bevorzugung der höheren Klassen zu sprechen, ist einfach Unsinn. Denn mit nur acht Prozent überlebten am wenigsten Männer der Zweiten Klasse. Selbst in der Dritten überlebten mit 16 Prozent doppelt so viele", so Tolan.

Die Titanic ist auseinandergebrochen

Jeder, der den Kassenschlager "Titanic" von James Cameron aus dem Jahr 1997 gesehen hat, kennt die Szene, als das Schiff auseinanderbricht und danach sinkt. Und tatsächlich ist es auch so passiert. "Physikalisch konnte sie auch gar nicht anders. Im Bug waren nach zwei Stunden 40.000 Tonnen Wasser, das ganze Heck wog aber immerhin auch 10.000 Tonnen. Deshalb riss sie in der Mitte auseinander. Für solch eine Belastung war das Schiff nicht gebaut", sagt Tolan. Dennoch sank die Titanic "vorbildlich" über den Bug: "Wäre sie gekentert, hätten viel weniger Menschen gerettet werden können."

Vier Schornsteine

Der vierte Rauchfang der Titanic war nur Attrappe

Das stimmt tatsächlich. Der hinterste Schornstein war dazugesetzt worden, weil ein so großes Schiff in den Augen der Zeitgenossen einfach vier Rauchfänge haben musste. Ausschließlich Show war er aber nicht, er diente immerhin der Entlüftung.

Die Musik spielte bis zum Schluss

Um diesen Mythos ranken sich zahlreiche Spekulationen. Ob es tatsächlich so passierte, wird man wohl nicht mehr zweifelsfrei feststellen können. Viele Überlebende berichteten später, dass die Musiker bis kurz vor dem Untergang gespielt haben sollen, um die Menschen an Bord zu beruhigen. Keiner von ihnen überlebte. Um das zuletzt gespielte Stück der Kapelle ranken sich ebenfalls Spekulationen. Während sich einige Überlebende an den Choral "Näher, mein Gott, zu dir" zu erinnern meinten, erwähnten andere die Hymne "Autumn", ein damals populäres Lied. Der Körper von einem Mitglied der Kapelle, Wallace Hartley, wurde zwei Wochen nach dem Unglück geborgen: Seine Spieluhr, die er als Instrument nutzte, hing immer noch um seinen Hals.

Der Untergang hätte verhindert werden können

Zumindest theoretisch stimmt das. Als der Eisberg erkannt wurde, war er nur noch 300 Meter entfernt. Der erste Offizier William Murdoch versuchte, den Eisberg zu "umfahren". Dafür war allerdings nicht mehr genug Zeit. Hätte die Titanic den Eisberg frontal gerammt, wären die Beschädigungen zwar deutlich stärker gewesen, hätten sich aber auf die vorderen 30 Schiffsmeter beschränkt. Im schlimmsten Fall wären die vorderen drei Abteilungen geflutet worden, was die Schwimmfähigkeit des Schiffes nicht gefährdet hätte. Allerdings wäre dies ein sehr ungewöhnlicher Befehl gewesen: Eine große Zahl von Besatzungsmitgliedern, die ihre Quartiere im Bug hatten, wäre dabei ums Leben gekommen.