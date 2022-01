Vor 80 Jahren, am 20. Jänner 1942, lud Reinhard Heydrich 14 Männer an die Berliner Adresse "Am Großen Wannsee 56-58" zu einer "Besprechung mit anschließendem Frühstück" ein, die als Wannseekonferenz berüchtigt wurde. Als Thema kündigte der 37-jährige SS-Obergruppenführer, Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, die "Endlösung der Judenfrage" an.