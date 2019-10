Nach tagelangen blutigen Protesten im Irak gerät die irakische Regierung zunehmend unter Druck. Die Zahl der Toten seit Beginn der Demonstrationen gegen Korruption und Misswirtschaft am vergangenen Dienstag ist mittlerweile auf rund 100 gestiegen. Fast 4000 Menschen wurden verletzt.

Angesichts der Wucht und Wut der Demonstranten, die sich nicht länger mit vagen Absichtserklärungen abspeisen lassen wollen, wirkt die Regierung völlig hilflos. Sie hatte am Wochenende einen 17-Punkte-Plan mit Mietzuschüssen für sozial Schwache und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorgelegt. Selbst die Aufhebung der am Donnerstag verhängten Ausgangssperre kann die Iraker nicht besänftigen. Diese haben inzwischen ein klares Ziel formuliert, nämlich den Sturz bzw. den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Adel Abdul-Mahdi. Sie sei für das "rücksichtslose Blutvergießen" im Irak verantwortlich, erklärte auch der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada Sadr, dessen Sairun-Bündnis die Regierung lange Zeit unterstützt hatte. Nun sollen "sofortige Neuwahlen" den Irak in eine bessere Zukunft führen.

Sofort wird scharf geschossen

Nach Ansicht von Landeskennern ist die ungenügende Schulung der Sicherheitskräfte für die hohen Opferzahlen verantwortlich.Die irakische Polizei und Armee hätten niemals gelernt, wie man sich bei Massendemonstrationen richtig verhält. Ihre Ausbildung sei auf die Bekämpfung des Islamischen Staates (IS) ausgerichtet gewesen. Sobald sich mehr als 200 Menschen zusammenfänden, beklagen sich die Demonstranten, werde sofort scharf geschossen. "Wir sind friedliche Demonstranten mit berechtigten Anliegen. Aber die Regierung behandelt uns wie wilde Tiere", sagte der in Bagdad lebende Ibrahim Ahmed Yusuf.

Der Zorn der irakischen Bevölkerung richtet sich vor allem gegen die gigantische Korruption, Misswirtschaft sowie die mangelhafte Infrastruktur im Irak. Obwohl das arabische Land zu den größten Ölproduzenten der Welt gehört, leidet es seit Jahren unter akutem Strommangel. Unmittelbar ausgelöst wurden die Proteste jedoch durch die Entlassung des populären Generalleutnants Abdul Wahab al-Saadi am Freitag der vorletzten Woche. (Wrase)

