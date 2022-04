Die neun guten Nachrichten des Tages

1. Nostalgie gegen Sorgen und Schmerzen

Wenn es im Leben wieder einmal nicht so richtig gut läuft, dann hilft offenbar der Blick zurück. Das Schwelgen in schönen Erinnerungen kann nämlich stimmungsaufhellend wirken – und sogar Schmerzen lindern. Das zeigt eine Studie der chinesischen Akademie der Wissenschaften, die im „Journal of Neuroscience“ veröffentlicht wurde. Nostalgie-Trigger gibt es viele. Neben Bildern, Musik und Filmen können auch Geschmacks- und Geruchserlebnisse unwillkürlich Erinnerungen hervorrufen. Da Nostalgie eine subjektive Empfindung ist, sind ihre Effekte von Mensch zu Mensch verschieden. „Nostalgie ist ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen“, zitiert „CNN“ Julie Swets, die an der Texas Christian University ebenfalls an dem Thema forscht. „Menschen, die Intimität mit anderen Menschen eher meiden oder Distanz bevorzugen, profitieren also nicht in gleichem Maße von der Nostalgie.“

2. Ambulanz für Menschen aus der Ukraine

Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg oder Katastrophen verlassen müssen, befinden sich in einer Ausnahmesituation, in der eine psychotherapeutische oder sozialarbeiterische Unterstützung besonders wertvoll ist. Speziell für Flüchtlinge aus der Ukraine wurde nun am Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums Linz eine Interkulturelle Ambulanz eröffnet, an die sich Betroffene mit ihren Problemen wenden können. Um Sprachbarrieren zu vermeiden, wird das Angebot sowohl in Englisch und Ukrainisch, bei Bedarf aber auch auf Russisch angeboten und von Sprach- und Kulturvermittlern begleitet.

3. Gendermedizin im Blickpunkt

Frauen haben bei vielen Krankheiten andere Symptome als Männer (Stichwort Herzinfarkt), Medikamente wirken oft unterschiedlich und auch die Forschung orientiert sich immer noch an Männern. Aus diesem Grund wollen die SPÖ Frauen Gendermedizin stärker in den Blickpunkt rücken, wie sie bei einer Pressekonferenz in Linz betonten. Eine zentrale Forderung: die Einführung eines verpflichtenden Lehrstuhls in Oberösterreich.

4. Sonnenlicht gegen Müll

Bei der Herstellung von Medikamenten fällt Abfall an. Mit Sonnenlicht werden nun bisher für den Müll vorgesehene Moleküle so umgewandelt, dass sie für die Medikamentenproduktion weiterverwendet werden können, hieß es von der Uni Graz. „Das Ergebnis ist zu 100 Prozent brauchbares Material bei einer schadstofffreien Produktionskette“, so Chemikerin Silvia Glück. Bisher wurden die unerwünschten Moleküle einfach entsorgt.

5. Kinderbrillen „Meeresplastik“

Das dänischen Unternehmen Fillibabba hat Sonnenbrillen für Kinder aus recyceltem Meeresplastik entwickelt. Die Ambition des Unternehmens ist, der Verschwendung von Rohstoffen vorzubeugen. Das Material selbst ist leicht, flexibel und sanft, eine Kinderbrille kostet online 20,99 Euro.

Bild: Fillibabba

6. Tierfutter für den Zoo in Kiew

Da weite Teile der Ukraine massiv von russischen Angriffen betroffen sind, befinden sich auch viele Zoos in einer prekären Situation. Die Organisation „Vier Pfoten“ hat deshalb eine 20-Tonnen-Tierfutter-Lieferung veranlasst. Die Ladung im Wert von 11.000 Euro enthält vor allem Trockenfutter für Giraffen, Elefanten, Primaten und Nashörner sowie Vögel – außerdem Hunde- und Katzenfutter, das an Tierheime verteilt werden soll.

7. Speisekarte mit Kalorienangabe

Größere Restaurants und Ketten in England müssen auf ihren Speisekarten künftig angeben, welches Gericht wie viele Kalorien hat. Die Vorgabe bezieht sich auf alle nicht verpackten Speisen und Softdrinks. Die Regierung hat die Maßnahme als Teil ihrer Strategie gegen Übergewicht auf den Weg gebracht.

8. Projekt für alte Autobatterien

Ein Konsortium aus steirischen Firmen und Einrichtungen aus dem Energie-, Technik- und Umweltbereich haucht alten Autobatterien neues Leben ein. Die ausgedienten Batterien werden dabei als Stromspeicher, etwa für Photovoltaik- oder Solaranlagen wiederverwendet. Ein Grazer Konsortium hat als erstes Unternehmen, das nicht aus der Batterie- oder Autoindustrie kommt, ein derartiges System entwickelt.

9. Viel mehr als Milch geben: Was Kühe so alles können

Ihre gut 900 Kilogramm Gewicht halten Emmi nicht vom Schritt auf ihre kleine Bühne ab. Gerade mal 60 Zentimeter Durchmesser bietet das Podest, das vor dem etwa sechs Jahre alten Rind auf der Wiese steht – doch durch das Training von Markus Holzmann schafft Emmi den Balanceakt erstaunlich grazil. Der 21-Jährige aus Steingaden im bayerischen Ostallgäu ist dort als „Kuhflüsterer“ bekannt.

Über Jahre hinweg hat Holzmann auf dem Hof seiner Familie nicht nur Emmi, sondern auch anderen Rindern Kunststücke beigebracht. Inzwischen verdient der 21-Jährige als „Kuhcoach“ sein Geld. Das Wichtigste: Respekt müsse man vor den Tieren haben. Das sei auch das, was er seinen Besuchern vermitteln wolle. Und: „Eine Kuh macht nichts, was sie nicht wirklich will.“