Die Morde von Hinterkaifeck  seit 100 Jahren ungeklärt

Es ist Dienstag, der 4. April 1922. Ein Mechaniker erreicht den Einödhof der Familie Gruber-Gabriel in Hinterkaifeck. Er sollte eine Maschine reparieren, steht aber vor verschlossenen Türen. Es scheint, als sei niemand zu Hause. Um sich eine weitere Anfahrt mit dem Fahrrad zu ersparen, fasst der Monteur einen Entschluss: Er bricht die Tür zum Motorenschuppen mit seinem mitgebrachten Werkzeug auf und beginnt mit der Reparatur. Nach stundenlanger Arbeit schwingt er sich wieder aufs Rad und trifft auf dem Nachbargrundstück auf zwei Mädchen. Er berichtet ihnen von einer „gespenstischen Leere“ in Hinterkaifeck und bittet sie, Herrn Gruber auszurichten, dass die Maschine wieder läuft.

Als der Vater der Mädchen, Lorenz Schlittenbauer, von der ungewöhnlichen Abwesenheit der Familie erfährt, wird er hellhörig. Also mobilisiert Schlittenbauer, Ortsvorsteher von Gröbern im heutigen Gemeindegebiet von Waidhofen in Oberbayern, andere Nachbarn. Am Nachmittag halten die Männer Nachschau. Schon bei ihrem Eintreffen liegt eine beängstigende Stille in der Luft. Die drei verschaffen sich Zugang zum Stadl und machen eine grauenhafte Entdeckung.

Lokalisierung: Hinterkaifeck befindet sich südlich von Ingolstadt, rund 300 Kilometer von Linz entfernt

Spuren von Schaulustigen zerstört

Vor ihren Augen liegen vier aufgestapelte Leichen. Es sind die Körper von den Bewohnern Andreas Gruber (64), seiner Frau Cäzilia (72), die verwitwete Tochter Viktoria Gabriel (35) und deren Kind Cäzilia (7). Im Inneren des Hauses finden die Männer zwei weitere Leichen, jene von Viktorias zweijährigem Sohn Josef und von der Magd Maria Baumgartner (45). Die sechs Toten weisen schwerste Kopfverletzungen auf. Sie wurden mit einer Hacke erschlagen. Gegen 18 Uhr kommen die ersten Polizeibeamten am Tatort an, vier Stunden später trifft eine dreiköpfige Gerichtskommission ein, nach Mitternacht kommen sechs Beamte der Kripo München hinzu. Gesichert wird der Tatort aber erst, nachdem schon viele Schaulustige Spuren zerstört haben.

Fast 100 Verdächtige hatte die Polizei im Visier, doch die Hintergründe bleiben ein Rätsel. Inzest, Rache oder Eifersucht? Bis heute wird über das Motiv spekuliert. Ein Täter wurde nie gefasst. Fest steht, dass der Mörder in der Nacht auf den 1. April 1922 zugeschlagen hat. Am Tag zuvor sind die Opfer zum letzten Mal gesehen worden. Vater Andreas und Tochter Viktoria waren einkaufen, die Magd Maria hatte gerade ihren neuen Arbeitsort bezogen. Danach ist die siebenjährige Zilli nicht in der Schule erschienen, dem Postler fiel der volle Briefkasten auf. Auch, dass die Familie beim Sonntagsgottesdienst fehlte, hatte im Dorf niemand hinterfragt. Erst die Beobachtungen des Mechanikers am 4. April brachten den Fall ins Rollen.

Der Tatort - ein Einödhof in Oberbayern Bild: hinterkaifeck.net

Kühe gemolken und Fleisch aufgeschnitten

Den Kriminalisten war von Anfang an klar, dass sie es mit einem spektakulären Mordfall zu tun haben. Neben dem bestialischen Vorgehen lag das an den mysteriösen Umständen. Vier Tage nach dem Verbrechen waren offenbar vier Kühe gemolken und frisch aufgeschnittenes Fleisch lag in der Küche. Grund zur Annahme, dass sich der Täter kurz vor dem Entdecken der Leichen noch in Hinterkaifeck aufgehalten hat. Der Verdacht auf Raubmord löste sich schnell in Luft auf, als man in einem Schrank mehr als 2200 Gold- und Silbermünzen und echten Schmuck fand. War es Andreas Gruber, der die ganze Familie auslöschte? Auch dafür fand die Polizei keine Anhaltspunkte, die Tatumstände sprachen nicht dafür.

Plausibler erschien ein Täter „von außen“. Diese Theorie bekräftigten Zeugenaussagen, wonach Andreas Gruber wenige Tage vor den Morden von rätselhaften Einbruchspuren erzählt hatte. Er berichtete von Spuren im Schnee, die zwar auf seinen Hof führten, aber nicht hinaus. Auf dem Dachboden will er Schritte gehört haben. Er war nicht der einzige, der verdächtige Beobachtungen machte. Die vorhergehende Magd hatte den Hof verlassen, weil es dort spuken würde.

Wilde Theorien

Spekulationen lieferte außerdem die Familienkonstellation. Schon vor dem Kriminalfall waren die Hinterkaifecker immer wieder Gesprächsthema unter den übrigen Dorfbewohnern. Viktoria Gabriel, deren Mann Karl 1914 im Krieg in Frankreich gefallen war, lebte zusammen mit ihren beiden Kindern auf dem Hof ihrer Eltern. Ihre Liebschaft mit dem Dorfvorsteher, Lorenz Schlittenbauer, ist bekannt. Vater ihres Sohnes Josef (2) soll aber tatsächlich ihr Vater gewesen sein. 1919 ist er wegen Blutschande zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Inzestfall und die Tatsache, dass von Viktorias Mann kein eindeutig identifizierbares Grab existierte, befeuerte eine Verschwörungstheorie. Demnach soll er gar nicht im Krieg ums Leben gekommen sein und von Eifersucht getrieben zum Hof zurückgekehrt sein, um sich zu rächen. Warum Viktoria kurz vor ihrem Tod eine hohe Spende im Beichtstuhl hinterlassen hat, warf zusätzlich Fragen auf.

Hof abgerissen

Oder hatte der Mörder etwas mit der „neuen“ Magd zu tun? War sie von jemandem verfolgt worden? Bei all den genannten Theorien tappt die Polizei nach wie vor im Dunklen. Die Morde in der bayerischen Einöde bleiben – auch ein Jahrhundert danach – ein „Cold Case“. Niemand der Verdächtigen – darunter Rechtsradikale, Vertriebene, Hausierer und Banden - konnte überführt werden. Der Fall lässt (Hobby)-Ermittler nicht los. Unter anderem wurde eine eigene Internetseite mit Diskussionsforum, Fotos und Hintergrundberichten eingerichtet (www.hinterkaifeck.net). Auch diverse Kriminalpodcasts, wie "Dunkle Heimat" von Antenne Bayern, rollen das Kriminalrätsel auf.

Vom Ort des Geschehens ist übrigens nicht mehr viel übrig. Noch im Jahr 1922 wurde der Hof abgerissen, weil niemand darin wohnen wollte. Nur ein Marterl erinnert an die Gräueltat, die sich in der Nacht auf den 1. April in Hinterkaifeck ereignet hat und wohl für immer ein Mysterium bleiben wird.