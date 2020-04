Die langwierige Suche nach einem Impfstoff gegen Covid-19

Nach potenziellen Covid-19-Medikamenten – noch ohne wirklich aussagekräftige Studiendaten – der nächste Hype: SARS-CoV-2-Impfstoffe. So ziemlich alle irgendwie auf dem Gebiet von Vakzinen tätigen Unternehmen springen auf diesen Zug auf. Bis zu klinischen Prüfungen haben es wenige geschafft – und die oft nur bis zur Registrierung/Genehmigung ihrer frühesten Pläne für Studien der Phase I am Menschen.

Eine Liste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt mittlerweile 78 Impfstoffprojekte rund um SARS-CoV-2 auf. "Es gibt allerdings gegenwärtig sehr viel Druck von allen Seiten, ein Vakzin gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln", sagt Otfried Kistner, seit Jahrzehnten auf dem Gebiet tätiger Virologe und Impfstoffentwickler (Immuno AG, Baxter, jetzt selbstständig), der auch in entsprechenden Expertenrunden der WHO vertreten ist.

Derzeit würde ein klassisches Entwicklungsprogramm für einen gänzlich neuen Impfstoff bei einer neu aufgetretenen Erkrankung bis zur Zulassung wohl drei bis fünf Jahre dauern, meint der Fachmann. Für einen Impfstoff gegen die "Vogelgrippe" (H5N1) benötigte man übrigens sogar nur zwölf Monate.

"Sensation" aus Mainz

Am ehesten scheint derzeit die mRNA-Technologie schlagend zu werden. Kistner: "Dazu wandelt man die genetische Information des Erregers in ein für einen solchen Impfstoff geeignetes RNA-Konstrukt um. Die RNA wird injiziert und bietet die Vorlage für die ,Produktion’ der gewünschten Virusbestandteile durch die Zellen. Der Körper des Geimpften stellt damit erst die Vakzine her. Das Immunsystem reagiert anschließend mit dem gewünschten Aufbau einer entsprechenden schützenden Immunantwort." Das ist auch die Strategie des Mainzer Unternehmens BioNtech, das den US-Pharmakonzern Pfizer als Partner hat. Die Genehmigung einer Phase-I/Phase-II-Studie mit rund 200 Probanden durch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut sorgte am Mittwoch für die aktuellste "Sensation".

Eines haben alle Projekte gemeinsam: Nur ganz wenige befinden sich bereits in klinischer Prüfung, darunter "Moderna" (USA), CanSino Biological Inc. (Peking), Inovio Pharmaceuticals (USA) und die Universität Oxford (UK).

Alle anderen Projekte sind noch in der präklinischen Phase. Dazu gehört unter anderem auch ein Projekt mit veränderten Masern-Viren (S- und N-Proteine von SARS-CoV-2 als Ziel) des Wiener Biotech-Unternehmens Themis (mit Institut Pasteur und dem Pittsburgh Center for Vaccine Research).

