Die Lage der Kinder hat sich weltweit verbessert

Das geht aus dem neuesten "Childhood Index" der Organisation "Save the Children" hervor. "Kinder, die heute geboren werden, haben so gute Chancen wie nie zuvor, gesund, gebildet und geschützt aufzuwachsen und ihr Potenzial voll zu entfalten", heißt es in dem Bericht. Noch im Jahr 2000 litten danach weltweit 970 Millionen Kinder unter Gewalt, schlechter Gesundheitsversorgung, Mangel- oder Fehlernährung, Kinderarbeit oder verfrühten Schwangerschaften. Nun stehe diese Zahl bei 690 Millionen – ein Rückgang um 280 Millionen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.