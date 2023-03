Die Hölle auf Erden: Provokantes Video aus Massen-Gefängnis in El Salvador

Die Regierung El Salvadors hat weitere 2000 mutmaßliche Bandenmitglieder in ein neues Megagefängnis verlegt. Die Gesamtzahl der Insassen des "am meisten kritisierten Gefängnisses der Welt" erhöhe sich damit auf 4000, schrieb der konservative Präsident Nayib Bukele am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter, wo er das Video auch postete.

In den spielfilmähnlichen Aufnahmen mit spannungsgeladener Musik sind lange Reihen von tätowierten Häftlingen zu sehen, die barfuß und nur mit weißen Shorts bekleidet die Haftanstalt im Zentrum des mittelamerikanischen Landes schnell betreten und dicht nebeneinander auf den Boden sitzen müssen.

Am 24. Februar hatte ein Video von der ersten Massenverlegung nach Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador, für Aussehen gesorgt. Der linke kolumbianische Präsident Gustavo Petro verglich die Anstalt mit einem Konzentrationslager. In dem im Februar eröffneten Gefängnis sollen bis zu 40.000 Bandenmitglieder untergebracht werden.

Seit knapp einem Jahr gilt in dem Land mit rund sechs Millionen Einwohnern der Ausnahmezustand im Kampf gegen die gewalttätigen sogenannten Maras. Eine Reihe von Grundrechten wurde eingeschränkt. Mehr als 64.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden festgenommen. Die Mordrate ging zuletzt deutlich zurück, Menschenrechtsaktivisten sprechen allerdings von willkürlichen Festnahmen.

