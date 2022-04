Georg Brasseur, emeritierter Professor am Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik an der Technischen Universität Graz, ist Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. OÖNachrichten: Unausweichlich ist der Umstieg von fossiler Energie auf nachhaltige. Um welche Mengen geht es da in Europa? Brasseur: Diese Mengen sind erschreckend. Europa hat 2019 fossile Energie im Umfang von 17.100 Terrawattstunden eingeführt, zu Kosten