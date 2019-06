"Die ganze Welt wird mit ihren Fingern in Richtung Teheran zeigen"

In Irans Staats-TV waren die gewaltigen schwarzen Rauchschwaden, die aus dem brennenden Schiff "Front Altair" quollen, zuerst gezeigt worden. Der Kameramann des Senders befand sich an Bord eines iranischen Rettungsbootes, das die Besatzungsmitglieder des mit Benzin beladenen norwegischen Öltankers in Sicherheit gebracht hatte.

Gestern um 6.03 Uhr Ortszeit war das unter der Flagge der Marschallinseln fahrende Schiff im Golf von Oman, zwischen den Küsten der Vereinigten Arabischen Emirate und des Iran, attackiert worden. Nach Erkenntnissen der Schifffahrts-Zeitung "Tradewinds" soll die 251 Meter lange und 44 Meter breite "Front Altair" von bis zu drei Torpedos getroffen worden sein. Aber auch Seeminen, heißt es in Branchenkreisen, könnten die Ursache für die gewaltigen Explosionen gewesen sein.

30 Minuten zuvor war in der Nähe der zur Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte gehörende Tanker "Kokuka Courageous" von "einer Art Granate" getroffen worden. Die Fracht des stark beschädigten Schiffes – Methanol – scheint nicht in Gefahr zu sein. Die 23 Crew-Mitglieder wurden auch in den Iran evakuiert.

Extrem diesiges Wetter

Zum Zeitpunkt der Zwischenfälle war es im Golf von Oman extrem diesig. Die mutmaßlichen Angreifer waren vermutlich nur schlecht oder gar nicht zu erkennen und konnten im morgendlichen Dunst entkommen. Schuldzuweisungen sind daher verfrüht. Der Analyst von "Bloomberg-News", Julian Lee, geht dennoch davon aus, dass "die ganze Welt jetzt mit ihren Fingern in Richtung Teheran zeigen wird". Selbst wenn der Iran mit den Angriffen nichts zu tun haben sollte, werde das Land unter den Folgen leiden.

Tatsächlich kommt zumindest der Zeitpunkt der Angriffe, sollten sie tatsächlich vom Iran ausgegangen sein, etwas überraschend. Zwar hatte das Regime in Teheran mehrfach davor gewarnt, dass man die wichtigste Schifffahrtsstraße der Welt blockieren könnte, falls man, wie von den USA angestrebt, nicht mehr in der Lage sein sollte, das eigene Rohöl auf den Weltmärkten zu verkaufen. Die Schmerzgrenze, welche Teheran zum Äußersten treiben könnte, schien jedoch noch nicht erreicht zu sein, verlautet aus Schifffahrtskreisen in Dubai.

Das Regime wollte der Diplomatie eine letzte Chance geben. Fast zeitgleich mit den aus dem Golf von Oman gemeldeten Angriffen hatte Irans Revolutionsführer Ali Khamenei den japanischen Regierungschef Shinzo Abe empfangen.

Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif twitterte: "Verdächtig ist zu wenig, um zu schreiben, was geschehen ist" – und wies erneut auf das Treffen Abe-Khamenei in Teheran hin. Irans Marine kündigte eine Untersuchung der "Zwischenfälle" an und schickte mehrere Expertenteams in den Golf von Oman, in dem seit zwei Wochen auch der US-Flugzeugträger "Abraham Lincoln" kreuzt.

Ungeklärte Sabotage-Akte

Bereits vor vier Wochen waren vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate vier Schiffe durch Sabotageakte teils schwer beschädigt worden. Es soll sich um Angriffe mit Seeminen gehandelt haben, behauptete US-Sicherheitsberater John Bolton, für die "fast sicher" der Iran verantwortlich sei.

Das Regime in Abu Dhabi beschuldigte "staatliche Akteure". Die genauen Umstände sind bis heute aber unklar. Iran wies, wie auch gestern, jegliche Verantwortung für die Angriffe zurück.

Warnung aus Moskau

Russland hat nach den gestrigen Zwischenfällen mit den beiden Tankschiffen im Golf von Oman davor gewarnt, dem Iran die Verantwortung für den Vorfall zuzuschieben. „Wir beobachten in der letzten Zeit eine sich verstärkende Kampagne des politisch-psychologischen und militärischen Drucks auf Teheran“, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Nachrichtenagentur „Interfax“ zufolge. Moskau warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen und die Spannungen in der Region weiter anzuheizen.