Die britische Thronfolge: Charles ist jetzt König

Der neue britische König Charles III. hat sich schwer erschüttert gezeigt über den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. "Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter", teilte Charles mit. Er fügte hinzu: "Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt." Das gelte auch in den Gebieten ihrer Herrschaft und des Commonwealths - und für Menschen auf der ganzen Welt.

William nun an erster Stelle

An erster Stelle der Thronfolge steht nun Charles Erstgeborener, Prinz William, gefolgt von dessen ältestem Sohn Prinz George. Dessen Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben in der Thronfolge ihren Onkel Harry überholt. Bei den Windsors haben Prinzen in der Thronfolge keinen Vorrang mehr vor Prinzessinnen. Der jüngere Bruder von William steht damit auf Rang fünf. Prinz Harrys Sohn Archie reiht sich an sechster Stelle ein, Tochter Lilibet ist Nummer sieben.

Nur elf Monarchen in 300 Jahren

In mehr als 300 Jahren haben vor Elizabeth II. erst elf Monarchen den Thron des Vereinigten Königreichs besetzt. 1707, als die Königreiche England und Schottland formal vereinigt wurden, regierte Königin Anne aus dem Hause Stuart.London. Während ihrer Regentschaft fungieren die britischen Könige nicht nur als Staatsoberhaupt. Sie sind auch Oberhaupt des Staatenbundes Commonwealth und - neben dem Vereinigten Königreich - noch mehr als einem Dutzend seiner Mitgliedstaaten. Elizabeth II. durfte sich deshalb auch Königin von Kanada, Königin von Australien und Königin von Jamaika nennen.

Auch den Titel "Verteidiger des Glaubens" tragen die britischen Monarchen, weil sie als weltliches Oberhaupt die anglikanische Staatskirche führen. Drei Adelsgeschlechter stellten bisher die britischen Könige: die Stuarts, das Haus Hannover sowie - seit 1901 - das Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Königin Elizabeths Vorfahren entstammen ebenfalls dieser Linie. Ihr Großvater, Georg V., änderte jedoch während des Ersten Weltkrieges den Familiennamen der Royals in "Windsor".

Als konstitutionelle Monarchin hatte die britische Queen kaum politische Funktionen. Stattdessen repräsentierte sie den Staat, indem sie zum Beispiel das Parlament eröffnete, Gesetze unterzeichnete, Staatsgäste empfing und Orden verlieh.