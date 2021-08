Deutschland: Tausende demonstrierten für Flüchtlingsaufnahme

Protestaktionen gab es etwa in Berlin, Hamburg, Kiel, Siegen und Trier, wie die Organisation Seebrücke mitteilte. In Berlin zogen demnach tausende Menschen vor das Kanzleramt.

"Alle deutschen Bundesländer haben sich in den letzten Tagen bereit erklärt, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen", erklärte Maura Magni von Seebrücke. "Es könnten also noch viel mehr hier ankommen. Wir fordern von der Bundesregierung, die Evakuierungen deutlich zu beschleunigen."

Die Demonstration in Berlin stand unter dem Motto: "Afghanistan: Verantwortung übernehmen - Aufnahme jetzt." Seebrücke zitierte Sayed Mahdi Hossaini vom afghanischen Kommunikations- und Kulturzentrum: "Afghanische Verbände fordern seit Monaten, dass gefährdete Menschen aus Afghanistan evakuiert werden. Die Bundesregierung hat uns viel zu lange ignoriert." Jetzt schwebten die Menschen vor Ort in Lebensgefahr. "Deutschland hat seine Menschenrechtspflicht verschlafen."

In mehreren Orten Deutschlands hatten schon in den vergangenen Tagen Aktionen für die Aufnahme von Afghaninnen und Afghanen stattgefunden. Weitere sollen in den kommenden Tagen folgen, darunter am Montag in Dresden, am Dienstag in Dessau und am kommenden Samstag erneut in Berlin.