Deutschland erklärte Südtirol zu Risikogebiet

Es rät nun von nicht erforderlichen Reisen auch in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei ab. Bisher hatte dies nur für die lombardische Provinz Lodi sowie die Stadt Vo’ in Venetien gegolten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte bereits am Donnerstagabend die Provinz Bozen/Südtirol in Italien zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt. Laut RKI-Erklärung sind das Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. In Südtirol selbst gibt es bisher zwei bestätigte Coronavirus-Fälle.

Mit einem eigenen Buskonvoi mit deutschen Ärzten und Rettungsassistenten ließ die Stadt Osnabrück unterdessen 55 Kinder aus einer Skifreizeit zurück nach Norddeutschland bringen. An einigen deutschen Schulen, zum Beispiel in München, wurden Kinder, die die Faschingsferien in Südtirol verbracht haben, mittlerweile vom Unterricht ausgeschlossen. In Hoya (Niedersachsen) müssen 23 Zwölftklässler und drei Lehrer nach einer Skifreizeit in Südtirol zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne.

