Deutschland: 350.000 Tests in einer Woche

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) steckt seit einigen Tagen ein Infizierter nur noch einen weiteren Menschen an. In den vergangenen Wochen habe der Wert bei fünf, manchmal sogar bei sieben Menschen gelegen, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag.

Die Geschwindigkeit bei der Verbreitung habe sich somit verlangsamt. Ein Grund zur Entwarnung seien die Daten aber nicht: Erst, wenn ein Infizierter im Schnitt weniger als einen Menschen anstecke, lasse die Pandemie langsam nach. "Wir müssen unter eins kommen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen gelingt", sagte Wieler. Bei den 350.000 Tests pro Woche in Deutschland seien zur Zeit sieben bis acht Prozent positiv.

