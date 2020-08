Deutscher Lokführer schlief mit 2,6 Promille im Führerstand

Der 39-Jährige habe den Zug am Dienstagabend von Harburg nach Heilbronn gefahren, teilten die Beamten am Mittwoch in Stuttgart mit.

Im Heilbronner Rangierbahnhof fand ein Bahnmitarbeiter ihn augenscheinlich leblos im Führerstand der Lok vor und alarmierte Rettungskräfte. Diese stellten fest, dass der Mann alkoholisiert eingeschlafen war und keine medizinische Hilfe brauchte. Bundespolizisten fanden im Führerstand eine halb volle Flasche hochprozentigen Alkohols. Die Ermittlungen laufen.