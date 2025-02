Deutsche Touristin starb auf Sri Lanka: War es Insektengift?

Es werde untersucht, ob es infolge einer Bekämpfung von Insekten in den Zimmern des Hostels in der Hauptstadt Colombo zum Tod der beiden jungen Frauen gekommen sei, teilte die Polizei am Samstag mit.

Eine 24 Jahre alte Britin war am 2. Februar in einem Krankenhaus gestorben, nachdem sie zuvor krank in ihrem Hostel-Zimmer aufgefunden worden war. Eine 26-jährige Deutsche starb Polizeiangaben zufolge einen Tag später. Ein weiterer Deutscher befindet sich demnach noch zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Laut der Familie der Britin seien die Touristinnen unter anderem wegen "Erbrechens und Übelkeit" ins Krankenhaus gebracht worden. Die 24-Jährige habe zudem Atembeschwerden gehabt. Lokalen Medienberichten zufolge war in dem Hostel Tage vor dem Aufkommen der Krankheits- und Todesfälle Gas zur Bekämpfung von Bettwanzen und anderen Schädlingen versprüht worden. Die Unterkunft sei inzwischen seitens der Polizei geschlossen worden, hieß es.

Mehr zum Thema Weltspiegel Erdbebenserie um Santorin könnte noch Monate andauern SANTORIN. Seit Wochen bebt die Erde rund um die griechische Insel Santorin und ein Ende der Erdstöße ist nicht in Sicht. Erdbebenserie um Santorin könnte noch Monate andauern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.