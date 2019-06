Deutsche Ärztinnen wegen Abtreibungs-Paragrafs verurteilt

Wegen unzulässiger Werbung für Abbruch der Schwangerschaft ergingen gegen die Gynäkologinnen jeweils 2.000 Euro Strafe.

Auf der Internetseite ihrer Gemeinschaftspraxis hätten sie darauf hingewiesen, dass zu den Leistungen einer der beiden Ärztinnen auch ein "medikamentöser, narkosefreier" Abbruch "in geschützter Atmosphäre" gehöre, begründete das Amtsgericht Berlin-Tiergarten am Freitag das Urteil. Das sei ein Gesetzesverstoß. Allerdings halte sie diesen für "nicht sehr strafwürdig", sagte die Richterin.

Die beiden Ärztinnen kündigten unmittelbar nach dem Urteil Rechtsmittel an. "Wir haben jetzt einmal den Kampf gegen diesen unsäglichen Paragrafen begonnen und möchten ihn auch weiter fortführen." Es sei nicht hinzunehmen, "dass sich Frauen umständlich über irgendwelche Listen, die außerdem immer noch nicht existieren, informieren müssen, wo welche Art von Schwangerschaftsabbrüchen angeboten wird", sagte die 56-jährige Bettina Gaber.

Gegen die Ärztinnen hatten Abtreibungsgegner vor rund einem Jahr Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Die beiden Medizinerinnen hätten zwischen Februar und Juli 2018 durch den Hinweis auf eine Abbruchmethode in unzulässiger Weise geworben - "ihres Vermögensvorteils wegen". Sie hätten durch diesen Satz auf ihrer Homepage die Durchführung von Abbrüchen gegen Erhalt des üblichen ärztlichen Entgelts angestrebt.

"Irres Gesetz, das kein Mensch versteht"

Die Verteidiger kritisierten den reformierten Paragrafen 219a des deutschen Strafgesetzbuches scharf. "Es ist ein irres Gesetz, das kein Mensch versteht", erklärte Gabers Anwalt. "Eine sachliche Information kann nicht strafbar sein." Es handle sich nicht um Werbung. "Es ist eine schlichte Mitteilung, dass und wie ein Abbruch in der Praxis durchgeführt werden kann."

Nach heftigem Ringen zwischen CDU, CSU und SPD hatte das Parlament in Deutschland im Februar dem Koalitionskompromiss zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zugestimmt. Ärztinnen und Ärzte dürfen demnach öffentlich machen, dass sie Abbrüche vornehmen - weitere Informationen etwa über Methoden sind ihnen nicht erlaubt.

Der Schwangerschaftsabbruch selbst ist in Deutschland nur eingeschränkt erlaubt. Eine Frau kann innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen - in Ausnahmefällen auch bis zur 22. Woche - abtreiben lassen, wenn sie sich beraten lassen hat und dem Arzt einen Beratungsschein vorlegt. Die Abtreibung bleibt in dieser Zeit auch straflos, wenn die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt beruht. Nicht rechtswidrig hingegen ist eine Abtreibung während der gesamten Schwangerschaft, wenn der Frau eine schwerwiegende körperliche oder seelische Beeinträchtigung droht.