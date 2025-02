Deutsche (57) wegen Mordes an schwerstbehindertem Sohn (23) verurteilt

Die Kammer sah das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Demnach stellten die Richter in Deutschland fest, dass die 57-Jährige im Juni 2023 ihren schwerstbehinderten Sohn in Wilhelmshaven im Rahmen eines sogenannten erweiterten Suizids getötet hatte.

Sie zündete einen Holzkohlegrill in einem abgedichteten Wohnwagen an, um sich selbst und ihren arg- und wehrlosen Sohn zu töten. Entgegen ihrem Plan wachte die Frau nach dem Einschlafen wieder auf. Ihr 23-jähriger Sohn starb.

Mit dem Urteil entsprach der Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls drei Jahre Haft wegen Mordes gefordert hatte. Die Verteidigung plädierte auf eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen Totschlags.

