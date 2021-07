Am 5. Juli 1994 gründeten Jeff Bezos und seine Ehefrau MacKenzie in einer Garage bei Seattle einen Online-Buchladen. Daraus entstand mit Amazon einer der mächtigsten Konzerne der Welt. Auf den Tag genau 27 Jahre später gibt Jeff Bezos den Chefsessel von Amazon an seinen Kronprinzen Andy Jassy ab. Der reichste Mensch der Welt plant sein nächstes Großprojekt: eine Reise ins Weltall.