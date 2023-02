Der verzweifelte Kampf um die letzten Überlebenden

Es ist ein verzweifelter Kampf gegen die Zeit: Mehr als 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit mittlerweile über 22.000 Toten entdecken die Rettungsteams noch immer Überlebende unter den eingestürzten Häusern. Obwohl die Zeit für Wunder allmählich abläuft, geben die rund 7000 Helfer aus 61 Ländern nicht auf.

OÖN-TV: Rettungstrupp: Österreichs Bundesheer in der Türkei

"Wir machen weiter, bis wir sicher sind, dass es keine Überlebenden mehr gibt", sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte. Und tatsächlich gab es gestern weitere Berichte über schier unglaubliche Rettungen. In der Südosttürkei konnten Helfer ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter lebend bergen – die beiden hatten 90 Stunden unter den Trümmern ausgeharrt. Mehr als 100 Stunden hatte eine sechsköpfige Familie in der Stadt Iskenderun in einem Hohlraum überlebt. Erschwert werden die Rettungsarbeiten durch das eisige Wetter, das auch die Überlebenden bedroht, die in notdürftigen Unterkünften oder gar im Freien ausharren müssen.

Alles wird jetzt gebraucht

Um jenen, die überlebt haben, zumindest mit dem Nötigsten zu helfen, rollt immer mehr internationale Hilfe an. Die Weltbank sagte der Türkei 1,78 Milliarden Dollar zu. Die USA kündigten ein erstes Hilfspaket in Höhe von 85 Millionen Dollar für die Türkei und Syrien an. Die Menschen in den Katastrophengebieten benötigen jetzt einfach alles.

ZIB 1: Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien laufen die Hilfseinsätze auf Hochtouren. Doch in Syrien fehlt es an den notwendigen Geräten und auch an den Helferinnen und Helfern.

Doch die Hilfe kann sich lediglich auf die Türkei fokussieren. Die Menschen im vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien müssen weiter warten. Allmählich gehen die Lebensmittel aus. "Allein im Nordwesten Syriens geht es um 4,1 Millionen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind", schildert Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich, die dramatische Lage.

Präsident Erdogan verhängte unterdessen den Ausnahmezustand für drei Monate. Er versprach einmal mehr rasche Hilfe und den Wiederaufbau in nur einem Jahr. Doch in der Türkei wächst die Kritik am Katastrophenmanagement der Regierung.

"Wo ist der Staat", fragen immer mehr verzweifelte Menschen. Die Opposition wirft der Regierung vor, die Warnungen vor dem Erdbeben missachtet zu haben. In Syrien wiederum versucht Diktator Assad sich als Retter in Szene zu setzen: Er und seine Frau Asma besuchten in Aleppo Opfer des Erdbebens.

