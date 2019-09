Der Universalgelehrte mit Weitblick

Nach ihm benannte man Flüsse, Berge, Städte und Tiere, sogar eine Meeresströmung und einen Krater auf dem Mond. Alexander von Humboldt, geboren am 14. September 1769, war der berühmteste Forscher des 19. Jahrhunderts. Mit dem alten Österreich verband ihn einiges.

Schon Humboldts erste Reisen führten ihn auf österreichisches Territorium, zu dem damals die Niederlande zählten. In Paris begeisterte den jungen Alexander der Freiheitsgedanke der Französischen Revolution, die ihn zu einem bedeutenden Humanisten und scharfen Kritiker des Kolonialsystems und der Sklavenwirtschaft in den Kolonien werden ließ. Immer standen auf diesen Reisen Naturbeobachtungen und naturkundliche Untersuchungen im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Zweimal (1792 und 1797) weilte Alexander in Wien, 1797 auch in Salzburg und den österreichischen Alpen.

Zwei Brüder in der neuen Welt

Fünf Jahre und zwei Monate zwischen 1799 und 1804 waren Alexander und sein zwei Jahre älterer Bruder in der Neuen Welt unterwegs – in den heutigen Staaten Venezuela, Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko, dann nochmals in Kuba. Über die USA ging es dann nach Europa zurück. Während der Reise wurde der Lauf des Flusses Cassiquiare vom Orinoco zum Amazonas-Nebenfluss Rio Negro genau bestimmt, der (damals für den höchsten Berg der Welt gehaltene) 6267 Meter hohe Chimborazo bis 400 Meter unter dem Gipfel bestiegen und immer wieder Vulkane und Bergwerke erforscht sowie ein Profil von Mexiko angefertigt. Ununterbrochen und teilweise unter unglaublichen Strapazen und mit viel Risiko wurden von beiden Reisenden wissenschaftliche und astronomische Beobachtungen und Messungen vorgenommen. Kistenweise ließen sie Pflanzen, Tiere, Steine und Kulturobjekte nach Europa verschiffen. Allein die Amerikareise umfasst niedergeschrieben 30 Buchbände.

Humboldt war ein rastloser, hyperaktiver Mensch mit überbordender Neugier. Er verfügte zudem über die Gabe der Gesamtsicht. "Alles hängt mit allem zusammen", schrieb er. Mit dieser Einsicht kann der Berliner Baron wohl als einer der ersten Umweltschützer der Geschichte bezeichnet werden. Er beschrieb bereits den von Menschen ausgelösten Klimawandel, nachdem er die Folgen von Brandrodung und Bodenerosion beobachtet hatte.

Wünsche für die Novara

Schon 88-jährig berät Humboldt die Organisatoren der ersten wissenschaftlichen Mission der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine. Die Fregatte S. M. Novara sollte nach ihrem Auslaufen in Triest in 551 Tagen 52.000 Seemeilen zurücklegen. "Mit der innigsten Verehrung und den heißesten Wünschen für den Erfolg eines so schön vorbereiteten Unternehmens" schließt Humboldt ein Schreiben, dem er mehrseitige Instruktionen beilegt. Sie befinden sich heute im Archiv des Naturhistorischen Museums in Wien.

Alexander von Humboldt stirbt am 6. Mai 1859 neunzigjährig und rund drei Monate vor der Rückkehr der Novara. Im Nachruf heißt es: "Ein glänzendes Gestirn im Reich des Geistes ist für diese Welt erloschen."

