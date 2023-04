Der Tod war der ständige Begleiter im jüdischen Ghetto

Das jüdische Ghetto in Warschau wurde am 16. November 1940 abgeriegelt und erstreckte sich über 2,4 Prozent des Warschauer Stadtgebietes, obwohl vor dem Krieg in der polnischen Hauptstadt 375.000 Juden lebten, rund 30 Prozent der Stadtbevölkerung. Die Flüchtlingsmassen, die aus kleineren Städten und Dörfern der Umgebung nach Warschau deportiert wurden, ließ die Ghettobevölkerung auf 450.000 Menschen ansteigen. Sechs bis sieben Menschen lebten in einem Zimmer, und die Nahrungsrationen