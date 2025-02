Der Papst ist auf dem Weg der Besserung

Der Papst, der sich seit Freitag wegen einer Bronchitis im Krankenhaus befindet, hat am Sonntagmittag schriftlich Grußworte an die Pilger auf dem Petersplatz in Rom gerichtet. In der Botschaft anlässlich der Heiligjahr-Feier der Künstler im Vatikan hieß es: "Ich möchte alle teilnehmenden Künstler grüßen. Ich wäre gerne unter euch gewesen, befinde mich aber, wie ihr wisst, in der Gemelli-Klinik, weil ich noch weiter wegen meiner Bronchitis behandelt werden muss", so der Papst.

Franziskus, der wegen seines Gesundheitszustands auf das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntagmittag verzichten musste, dankte für die zahlreichen Genesungswünsche und Gebete, die ihn in diesen Tagen begleiteten.

Dankbar zeigte er sich gegenüber dem medizinischen Personal der Gemelli-Poliklinik. "Sie leisten einen wertvollen und so aufreibenden Dienst. Unterstützen wir sie im Gebet!", so der Papst. In seinem Schreiben rief er auch die Pilger dazu auf, um Frieden in den Kriegsgebieten der Erde zu beten. Im einzelnen nannte er die Ukraine, Palästina, Israel, den Nahen Osten, Myanmar, die Kongo-Region Kivu und den Sudan.

Ärzte setzten Untersuchungen und Therapien fort

Die Ärzte der Gemelli-Klinik setzten inzwischen Untersuchungen und Therapien fort. Der Papst habe eine ruhige Nacht verbracht, berichtete Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Er habe gut geschlafen, gefrühstückt und einige Zeitungen gelesen, wie er immer tue. Der Dekan des Kardinalskollegium, Giovanni Battista Re, betonte, der Papst erhole sich allmählich von der schweren Bronchitis.

Stichwort: Gemelli-Klinik

Die Gemelli-Klinik ist das akademische Lehrkrankenhaus der Katholischen Universität "Sacro Cuore" in Rom. Das Klinikum nahm seinen Dienst 1964 auf; es gilt als eines der besten Krankenhäuser Roms. Seinen Namen verdankt es dem Mediziner und Psychologen Pater Agostino Gemelli (1878-1959).

Vor der Gemelli-Klinik steht eine Staute von Papst Johannes Paul II. Auch er wurde hier behandelt. Bild: APA/Tiziana Fabi

Nach dem plötzlichen Tod von Johannes Paul I. (1978) wurde im zehnten Stock der Klinik ein eigenes Appartement für Päpste reserviert. Bis dahin wurden sie im Fall einer Erkrankung im Vatikan oder am Sommersitz Castel Gandolfo medizinisch behandelt.

Mit "Papst-Trakt"

Der "Papst-Trakt" des Spitals besteht aus einem Krankenzimmer, einer Kapelle und Räumen für die engsten Mitarbeiter und Betreuer des Kirchenoberhauptes. Die Abteilung ist nur über einen streng bewachten eigenen Aufzug zu erreichen.

Johannes Paul II. wurde am 13. Mai 1981, nach dem Attentat auf dem Petersplatz, ins Gemelli gebracht. Danach suchte er die Klinik noch mehrere Male wegen unterschiedlicher Erkrankungen und Operationen auf, bevor er am 2. April 2005 im Vatikan starb.

Auch Papst Franziskus war schon mehrfach im Gemelli-Klinikum in Behandlung. im Juni 2023 etwa unterzog er sich dort einer Operation im Bauchraum. Nun zwingt ihn eine anhaltende Bronchitis zu einem erneuten Aufenthalt. Zuletzt war der Papst vor fast genau einem Jahr - am 28. Februar 2024 - in die Zweigstelle der Gemelli-Klinik auf der Tiberinsel gebracht worden. Auch damals ging es laut Vatikan-Mitteilung um Untersuchungen wegen einer Atemwegserkrankung.

