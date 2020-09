Der Mensch ist ein Kind der Landschaft

Vom alpinen "Almöhi" bis zum einsilbigen Trapper in den Rocky Mountains – der bergländische Sonderling ist eine wiederkehrende Figur in der Populärkultur. In der Forschung stellt man sich die Frage, ob die fordernde Topografie eher solche Charaktere anzieht oder sie dahin gehend formt.

Ein internationales Forscherteam um den Psychologen Friedrich Götz von der Cambridge University (GB) hat sich im Rahmen einer im Fachmagazin "Nature Human Behaviour" erschienen Studie in einem riesigen Datensatz aus den USA auf die Suche nach Hinweisen dazu gemacht. Stefan Stieger vom Department Psychologie und Psychodynamik der Karl Landsteiner Privatuniversität (KL) Krems war auch mit an Bord.

Die Wissenschafter setzten Daten von rund 3,3 Millionen US-Amerikanern, die online einen Persönlichkeitsfragebogen ausgefüllt hatten, in Bezug zur vorherrschenden Landschaftsform ihres Wohn- und Geburtsortes. Die Ortschaften wurden hinsichtlich ihrer "Gebirgigkeit" eingestuft. Die Studienteilnehmer wurden nach Persönlichkeitsfaktoren, den sogenannten "Big Five", eingereiht: "Offenheit für Erfahrungen", "Gewissenhaftigkeit", "Extraversion", "Verträglichkeit" und "Neurotizismus" oder "emotionale Labilität".

Menschen aus den Bergen waren etwas weniger verträglich, etwas introvertierter und weniger gewissenhaft als der durchschnittliche Flachländer. Im Vergleich zu Letzteren präsentierten sie sich allerdings auch als emotional gefestigter und offener für Erfahrungen. All diese Effekte waren den Forschern zufolge sehr gering ausgeprägt, aber stabil zu finden. Die Abenteuerlust im ehemaligen Wilden Westen war deutlich höher als anderswo. US-Bergbewohner im Westen legen im Durchschnitt noch heute eine etwas stärkere Pioniergeist-Mentalität an den Tag, schließen die Forscher.