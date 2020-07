Obergossen im alten Kärntner Bergwerksort Knappenberg. Dort kam am 6. Juli 1912 das erste von vier Kindern des Postbeamten Josef Harrer und seiner Frau Johanna zur Welt. Der Bub wurde Heinrich getauft. Takster, ein Kleinbauerndorf im Osten Tibets. Hier wurde 1935, ebenfalls am 6. Juli, Chökyong Tsering und seiner Frau Dekyi – sie hatte 16 Kinder zur Welt gebracht – ein Sohn geboren. Die älteste Tochter half als Hebamme bei der Geburt. Der Bub bekam, wie in Tibet oft üblich, einen