Der Klimawandel bedroht die Weltmeere wie ein Kriegszustand

Der UN-Ozeanbeauftragte Peter Thomson hat die Gefahr für die Weltmeere durch den Klimawandel mit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg verglichen. "Jetzt befinden wir uns in einer Art Appeasement-Phase", sagte Thomson am Rande der Tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

"Politiker versuchen, hier und da Deals zu schließen. Aber wir müssen damit anfangen, wie in einem Kriegszustand zu denken", sagte der Fidschianer. "In einem Land wie Fidschi denken wir so, denn wir werden von Tropenstürmen angegriffen." Unter "Appeasement" versteht man die nachgiebige Haltung gegenüber Nazi-Diktator Adolf Hitler, mit der die Westmächte einen Krieg vermeiden wollten.

"Was passiert, wenn große Städte überflutet werden, wenn die Meeresspiegel steigen?", fragte Thomson. "Man muss sich das so vorstellen, dass man angegriffen wird." Der UN-Ozeanbeauftragte verwies auch auf Staaten, die von Wüstenbildung bedroht sind.

Das Bewusstsein sei allerdings weltweit vorhanden, dass die Gefährdung der Ozeane eine Gefahr für alle bedeute. "Aber dann gibt es die Verweigerer und diejenigen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Auch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Leute, die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist."

Der "Kriegszustand" habe aber auch sein Gutes: "In Stresszeiten – und Krieg ist der größte Stress – spielen wir unsere größten Stärken aus: Innovationen. Aber wir lernen auch, besser zu teilen", sagte Thomson.

Patriarch: "Erde ausgebeutet"

Auch der ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel hat der Weltwirtschaft die Leviten gelesen. "Wir haben die Erde ausgebeutet und die Arten zum Aussterben gebracht", sagte das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie in Davos. "Wir können nicht sagen, wir hätten es nicht gewusst", so der Kirchenführer, der wegen seines langjährigen Einsatzes für den Umweltschutz auch Grüner Patriarch genannt wird.