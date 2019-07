Die vor ihrem rachsüchtigen Mann und Emir von Dubai nach Europa geflohene Prinzessin Haya ist offenbar in Sicherheit. Die Halbschwester des jordanischen Königs Abdullah II. halte sich in der 100 Millionen Euro teuren Villa der Familie im Londoner Nobelviertel Kensington Palace Gardens auf, meldete die BBC. Drei Tage zuvor hatte Scheich Mohammed, der Alleinherrscher im Emirat Dubai, in einem auf Instagram veröffentlichten Hassgedicht seiner 44 Jahre alten Frau, der sechsten und jüngsten Gattin in seinem "Harem", den Krieg erklärt.

"Dein teuflisches Verhalten wird dir nichts nützen: Für mich ist es gleichgültig, ob Du tot oder lebendig bist", textete Mohammed bin Raschid al-Maktoum – wie der Scheich mit vollem Namen heißt – und löste mit diesen Zeilen wilde Spekulationen aus.

Über ihre Flucht, bei der deutsche Diplomaten geholfen haben sollen, hat Haya bisher kein Wort verloren. Nach Infos des BBC-Golf-Korrespondenten Frank Gardener, der in Dubai lebt, soll die Prinzessin "beunruhigende Details" über die von Mohammed erzwungene Rückkehr seiner Tochter Latifa in Erfahrung gebracht haben.

Droht: Scheich Mohammed Bild: AFP

"Das pure Böse"

Gemeinsam mit ihrer finnischen Fitnesstrainerin versuchte Latifa im Februar vergangenen Jahres mit einer Yacht nach Indien zu fliehen, wo sie auf Betreiben ihres Vaters von der Küstenwache aufgegriffen und nach Dubai zurückgebracht worden war. In einem Youtube-Video hatte die junge Frau zuvor ihren Vater als "das pure Böse" verunglimpft. Seit ihrer Rückkehr wird Latifa offenbar mit Psychopharmaka ruhiggestellt. Versuche von Prinzessin Haya, Latifa zu helfen, scheiterten und sollen die Atmosphäre in der Herrscherfamilie nachhaltig vergiftet haben.

Glaubt man Palastinsidern, befürchtete Haya, dass es ihr wie Latifa ergehen könnte. Ihre Flucht nach Großbritannien hatte die brillante Reiterin – Haya vertrat ihr Heimatland Jordanien bei den Olympischen Spielen in Sydney – offenbar gut vorbereitet: Neben ihren beiden Kindern soll sie 31 Millionen Pfund in bar mit nach London gebracht haben. Für den Multimilliardär Scheich Mohammed ist die Summe vergleichsweise gering. Um sein Gesicht nicht zu verlieren, dürfte der Emir die Flucht aber nicht tatenlos hinnehmen.