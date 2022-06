Das schlechte Karma des Fatalismus

Wie hält es die Psychotherapie mit Karma & Co? Im Gespräch mit Wolfgang Schimböck, Vorsitzender des Oberösterreichischen Landesverbandes für Psychotherapie.

OÖN: Wie nennt man unter Psychotherapeuten Konstrukte wie Karma, Kismet oder göttliche Vorsehung?

Wolfgang Schimböck: Viktor Frankl hat diese Dinge in der Ecke der provisorischen Daseinshaltung gesehen; dass sich der Mensch nicht festlegt, sondern sich einem gewissen Fatalismus ausliefert. Man gibt klein bei, weil alles vorherbestimmt ist. In diesem Fatalismus kann man es sich durchaus wohnlich einrichten.

Wenn wie beim Karma Konsequenzen von Taten über den Tod hinausreichen würden, dann wäre die persönliche Freiheit doch massiv eingeschränkt, oder?

Das sind alles Konstrukte, die in der Menschheitsgeschichte weit zurückreichen und andere Hintergründe hatten, zum Beispiel, irgendwelche Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten.

Wäre es übertrieben zu sagen, bei einem fatalistischen Kismet handelt es sich um erlernte Hilflosigkeit durch Religion?

Die erlernte Hilflosigkeit ist ein Konzept des US-Psychologen Martin Seligman und beschreibt die aus negativer Erfahrung entwickelte Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation verloren zu haben. Das kann ein direkter Weg in die Depression sein, weil man keinen Sinn und keine Werte mehr verfolgt. Man ergibt sich dem Schicksal. Es ist schwer, aus der erlernten Hilflosigkeit in ein reales Leben aufzubrechen. Wenn jemand an dieser Hilflosigkeit festhält, ist es schwierig, ihn da herauszubringen.

Warum sind Menschen für Fatalismus anfällig?

Wenn einerseits Klarheit fehlt, und andererseits einfache Botschaften gesendet werden, ist man für den Fatalismus anfällig. Nicht weit weg davon ist der Fanatismus. Dahinter liegen sehr einfache Erklärungsmodelle – auch politischer Art. Mit einfachen Botschaften sind wir leicht zu beeinflussen und gehen der Sache nicht mehr auf den Grund. Fatalismus hinterfragt nichts mehr und Fanatismus sieht kein Grau mehr, nur noch Schwarz oder Weiß.

Lassen sich Karmagläubigkeit und Akzeptanz von Vorsehung als Gegensatz zu einem überzogenen Individualismus verstehen, dessen Ausprägung man in unserer Gesellschaft ja auch kritisieren kann?

Ich würde nicht unbedingt Gegensatz sagen, sondern der Individualismus kann ja auch eine Art Rückzug sein, ein Cocooning. Das heißt, ich webe mich ein oder lebe nur noch in einer kleinen Gruppe. Ich halte es mit dem Religionsphilosophen Martin Buber, der gesagt hat: "Der Mensch wird erst am Du zum Ich." Das Ich kann erst am Du wachsen, weil wir soziale Lebewesen sind. Wenn ich mich abkapsle, entsteht kein Austausch, keine Chance auf persönliches Wachstum. Andererseits kann man den Fanatismus in einer großen Gruppe erleben, ich erinnere nur an den Adolf, der damals in Linz auf dem Balkon stand vor einer riesigen Masse. Elias Canetti hat dieses Phänomen in "Masse und Macht" gut beschrieben. Fatalismus und Fanatismus sind jedenfalls zwei Dinge, die ein Riesenpotenzial haben, Menschen auf Irrwege zu führen.

Wie würden Sie esoterische Angebote definieren, die Rückführung in frühere Leben anbieten?

Das sind oft Heilsversprechen, die irgendwie einladen, dass ich mich aus der Realität entferne, und Ausreden, damit ich von den Problemen, die wirklich anstehen, flüchten kann.

Ist das Scharlatanerie?

Ja, vieles davon. Wobei wir in der Psychotherapie oft Wege wählen, die sich bei flüchtigem Hinsehen nicht groß von dem unterscheiden. Auch wir laden ein zum Meditieren, um zu zeigen, der Mensch ist mehr als seine Physis, er ist nicht beschränkt auf das Körperliche. Man kann aus dem heraustreten und sich die Landschaft seines Lebens von oben ansehen, in einer Art Hubschrauberblick. Wir laden Menschen manchmal ein, von sich wegzugehen und in einer Art Selbstdistanzierung auf sich und ihre Umwelt zu schauen.

Deckt sich der Begriff eines kollektiven Unterbewusstseins nach Psychiater Carl Gustav Jung mit dem einer tradierten, religiösen Vorsehungslehre?

Könnte sein. Aber in der heutigen Neurowissenschaft sieht man eher, dass über Generationen Dinge transportiert worden sind, zum Beispiel wie man Ackerbau betreibt. Jung hat gezeigt, dass manche dieser Dinge ohne schriftliche Aufzeichnungen oder mündliche Überlieferungen weitergelebt werden. Wir tragen das in uns. Ich hatte einmal einen Fall in meiner Praxis, dass ein Mann mit 30 Jahren zum ersten Mal im Leben seinem Vater begegnet ist. Es hat sich herausgestellt, dass der Sohn dieselben Hobbys gewählt hatte wie der Vater.

Das lag wohl an den Genen?

Kann ich mir gut vorstellen.