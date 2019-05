Das Ende der Welt bittet zur Kasse

Warum sollen Touristen nicht dafür bezahlen, dass genau das, was sie suchen, auch erhalten bleibt? Neuseeland – bekannt für Natur pur – wird ab Oktober eine Touristensteuer erheben. Wer ans schönste Ende der Welt will, muss dann einen Beitrag leisten. Und zwar in Höhe von 35 Neuseeland-Dollar – umgerechnet 20,50 Euro.

Damit sollen zusätzlich etwa 47 Millionen Euro pro Jahr in die Staatskassen kommen. Das Geld soll in den Schutz von Umwelt und nationalem Erbe fließen.

Der Pazifikstaat auf der anderen Seite der Erdkugel hat nur 4,9 Millionen Einwohner. Vergangenes Jahr kamen bereits 3,8 Millionen ausländische Urlauber ins Land. Erwartet wird, dass spätestens 2025 die Marke von fünf Millionen Besuchern pro Jahr übertroffen wird. In jüngerer Zeit gab es zunehmend Klagen, dass die Infrastruktur des Landes darauf nicht eingerichtet sei.

Die Touristensteuer soll bereits beim Erteilen des Visums eingezogen werden. Ausgenommen sind nur Reisende aus den umliegenden Südsee-Inselstaaten und dem großen Nachbarn Australien. Zur Begründung heißt es: Wer jeden Monat von Sydney nach Wellington zu einem Business-Meeting fliegt, der belastet weder Neuseelands Infrastruktur noch die Umwelt – also genau die Bereiche, denen der Erlös der Besuchersteuer zugute kommen soll. Neuseeland ist übrigens nicht alleine mit seiner Touristenabgabe.

Venedig und Amsterdam

Zahlreiche Städte, Regionen und Länder verlangen mittlerweile Eintrittsgeld. So zahlen seit wenigen Tagen Tagestouristen in Venedig drei Euro Eintritt für die Lagunenstadt. Ab 2020 wird ein Beitrag von sechs, acht oder zehn Euro eingehoben – je nachdem, ob es sich um einen Feiertag oder einen Tag in der Hochsaison handelt.

Amsterdam bittet Übernachtungsgäste künftig stärker zur Kasse – neben der Touristenabgabe wird eine Bettensteuer eingeführt. Zusätzlich zur Touristenabgabe von sieben Prozent der Hotelrechnung werden drei Euro pro Nacht und Gast fällig.