Das bringt das Jahr 2020

Ludwig van Beethoven: Der Superstar unter den Komponisten wurde vor 250 Jahren geboren

Von Bonn bis Bombay, von Wien bis Wellington, Beethoven ist in aller Welt bekannt und wird überall gespielt. Selbst Denkmäler und Büsten mit seinem markanten Kopf gibt es auf allen Kontinenten. Beethoven ist der Komponist, der international die größten Spuren hinterlassen hat – er gilt als der bekannteste Komponist aller Zeiten. Das Autograf der 9. Sinfonie ist Bestandteil des Weltdokumentenerbes der UNESCO. Beethoven ist ein weltweites Kulturgut. Sein Leben wurde mehrmals verfilmt, auch als Zeichentrick und Comic umgesetzt. Er war einer der populärsten Künstler seiner Zeit.

Der 1770 in Bonn geborene Beethoven war mit 17 Jahren zum ersten Mal nach Wien gereist, um hier bei Mozart Unterricht zu nehmen. Doch kaum angekommen, musste er wieder zurück, ans Sterbebett seiner Mutter. Mit 22 Jahren kam er als Schüler Joseph Haydns – Mozart war inzwischen verstorben – abermals nach Wien. Diesmal blieb er für immer: 35 Jahre bis zu seinem Tod 1827. In Wien ist Beethoven auch begraben. Das Jubiläumsjahr wird in Bonn als auch in Wien mit zahlreichen Veranstaltungen gewürdigt.

Zeitgeschichte: Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg

Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg in Europa mit einer vollständigen Niederlage der Achsenmächte (Deutschland, Italien und Japan) und dem Sieg der Alliierten (USA, Frankreich, Sowjetunion und Großbritannien) zu Ende. Den Schlusspunkt der Kampfhandlungen setzte am 2. September die Kapitulation Japans. Die erschütternde Bilanz: Mehr als 60 Millionen Menschen starben, mehr als sechs Millionen europäische Juden wurden ermordet.

Ebenfalls vor 75 Jahren: Start der Nürnberger Prozesse gegen die noch lebenden Hauptkriegsverbrecher. Erstmals fand ein internationaler Strafprozess statt. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hatte eine siegreiche Nation oder ein Bündnis den Verlierer eines Krieges vor ein Gericht gestellt und ihm den Prozess gemacht.

Kultur: Salzburger Festspiele und Musikverein feiern

Mit 222 Aufführungen in 44 Tagen und einem speziellen Jubiläumsprogramm mit Ausstellungen und Installationen im öffentlichen Raum, die die gesamte Stadt zur Bühne werden lassen, feiert Salzburg den 100. Jahrestag „seiner“ Festspiele. Am 22. August 1920 waren die ersten Salzburger Festspiele mit einer Aufführung des „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal vor dem Salzburger Dom eröffnet worden.

Eine weitere heimische Kulturinstitution ist noch älter: Am 6. Jänner 1870 wurde das Musikvereinsgebäude in Wien feierlich eröffnet, das in seiner nun 150-jährigen Geschichte durch die Fernsehübertragungen des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker weltweite Berühmtheit erlangte. Zum „Runden“ gibt es einen „Jubiläumszyklus“ sowie drei weitere Sonderzyklen, ein neues Buch über den Musikverein, eine Sonderprägung der Münze Austria sowie einen Film über das Haus.

Internet: Das digitale Zeitalter nimmt Formen an

Viele Internetdienste, die uns heute das Leben erleichtern (sollen), starteten vor 25 Jahren. Die amerikanischen Elektrotechniker David Filo und Jerry Yang etwa gründeten am 2. März 1995 offiziell den Internetdienst „Yahoo“ als Webadressen-Verzeichnis. Der Name steht verkürzt für „Yet Another Hierarchical Officious Oracle“. 1996 folgte der Börsengang.

Auch die weltweit größte Online-Auktions-Plattform „eBay“ wurde vor 25 Jahren in San José, Kalifornien, gegründet – von Pierre Omidyar, damals noch unter dem Namen „AuctionWeb“. 1995 ähnelte eBay noch einem Online-Flohmarkt, in dem Nutzer gebrauchte Sachen zum Verkauf anboten.

Tim Berners-Lee entwickelte 1989 am CERN die Grundlagen des World Wide Web, aber der Begriff „Internet“ hat seinen Ursprung ebenfalls im Jahr 1995, als solches definiert vom Federal Networking Council. Des Weiteren beschloss vor 30 Jahren die National Science Foundation der USA, das Internet für kommerzielle Zwecke nutzbar zu machen, wodurch es über die Universitäten hinaus öffentlich zugänglich wurde.

Entdecker: Land in Sicht für zwei Seefahrer

Der britische Seefahrer James Cook erreichte am 19. April 1770 die Ostküste Australiens. Der Westen des damals Neu-Holland genannten Kontinents ist seit Anfang des 17. Jahrhunderts bekannt. Die Ankerung und Landung folgte erst zehn Tage später. Es sollten nicht Cooks einzige Entdeckungen bleiben. Acht Jahre später, auf seiner dritten Südseereise, entdeckte der Brite Hawaii, wies außerdem die Zweiteilung Neuseelands nach. Bis heute trägt die Passage zwischen der Nord- und Südinsel seinen Namen, einer von mehr als 30 geografischen Orten mit dem Namen Cook.

Zu diesem Zeitpunkt war die Entdeckung der Magellanstraße bereits 200 Jahre vergangen. Der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan hatte bei seiner Weltumsegelung die 600 Kilometer lange Passage zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland passiert. Später wurde die Passage nach ihm benannt.

Fernsehen: Anfang und Ende zweier Serien-Ären

Mit „Taxi nach Leipzig“ flimmerte am 29. November 1970 erstmals die Krimiserie „Tatort“ über die deutschen und österreichischen Bildschirme, ab 1990 kam neben den Rundfunkanstalten ARD und ORF das Schweizer Fernsehen dazu. In 50 Jahren wurden mehr als 1380 Tatort-Folgen mit wechselnden Ermittlerteams aus unterschiedlichen Einsatzgebieten ausgestrahlt.

Eine andere Erfolgsserie geht hingegen 2020 zu Ende. Am 29. März heißt es nach 1758 Folgen und 35 Jahren Abschied nehmen von den Bewohnern der ARD-Serie „Lindenstraße“, die am längsten laufende Serie im deutschen TV. Sie zeigte das Alltagsleben einer Nachbarschaft, griff dabei aber auch immer wieder aktuelle, teils provokante Themen auf.

OÖN-Familie: Z wei Jubilare aus einem Haus

Sie gehören zu Oberösterreich wie Linz zur Donau und die eine ist ohne den anderen nicht vorstellbar. Die OÖNachrichten und ihr humorvolles Original, der „Mostdipf“, haben 2020 allen Grund zu feiern.

Die OÖN werden 2020 auf ihre Anfänge vor 75 Jahren zurückblicken. Diese sind eng mit dem Namen Franz Lettner verbunden. Im Auftrag der amerikanischen Besatzungsmacht sollte der frühere „Tagblatt“-Schreiber eine neue, an demokratischen Werten orientierte Tageszeitung für Oberösterreich machen. Ihr Name: Oberösterreichische Nachrichten. Die erste Ausgabe bestand aus einem beidseitig bedruckten Zeitungsblatt, von dem 70.000 Exemplare gedruckt wurden. Der Anfang für Chefredakteur Lettner und seine sechs Mitarbeiter war mühsam. 75 Jahre später hat sich vieles verändert: Die OÖNachrichten bestehen neben dem Hauptblatt aus sechs Lokalteilen, werden werktags von 370.000 Österreichern gelesen und befinden sich mit der Eigentümerfamilie Cuturi in Privatbesitz. Nur eines ist unverändert geblieben: ihre Unabhängigkeit und die Verpflichtung gegenüber demokratischen Werten.

Das zweite Geburtstagskind der OÖN-Familie wurde erstmals am 16. Mai vor 50 Jahren auf die OÖN-Leserschaft losgelassen und von dieser sofort ins Herz geschlossen. Das Redaktions-Original ist dafür bekannt, dass er so spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, er über die Mächtigen spottet, wenn sie es verdient haben, und Stimmungen kommentiert.

Musik: Das Jahr 1970 und seine Rock-Helden

Für die Rock- und Popmusik war 1970 ein bedeutendes Jahr, auch wenn die Betroffenen zu diesem Zeitpunkt allenfalls auf einen Platz in der Hall of Fame der Musik hofften. So fand in diesem Jahr mit Queen eine der weltweit erfolgreichsten Bands zusammen. Ihre Besetzung mit Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon blieb mehr als zwei Jahrzehnte lang unverändert.

Für Aerosmith, das Electric Light Orchestra, Emerson, Lake & Palmer und die deutsche Elektronikformation Kraftwerk war 1970 ebenfalls das Gründungsjahr. An einem denkwürdigen Punkt waren vor 50 Jahren auch die „Pilzköpfe“ angekommen: The Beatles waren Geschichte. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr gingen ab dem 10. April 1970 getrennte Wege.

Vor …

500 Jahren:

Todestag Raffael (ital. Maler und Baumeister)

Todestag Montezuma II. (Azteken-Herrscher)

Martin Luther bricht mit der katholischen Kirche

300 Jahren:

Geburtstag von Baron Münchhausen

200 Jahren:

Geburtstag Florence Nightingale (brit. Krankenschwester, Begründerin moderner Krankenpflege)

Geburtstag Friedrich Engels (kommunistischer Revolutionär)

150 Jahren:

Geburtstag Wladimir Iljitsch Lenin (russischer Revolutionär)

Geburtstag Maria Montessori (ital. Reformpädagogin und Ärztin)

Todestag Alexandre Dumas (franz. Schriftsteller)

Todestag Charles Dickens (engl. Schriftsteller)

Todestag Josef Strauss (österr. Komponist und Dirigent)

100 Jahren:

Geburtstag Federico Fellini (ital. Filmregisseur)

Geburtstag Johannes Paul II. (Papst 1978-2005)

Geburtstag Marcel Reich-Ranicki (Literaturkritiker)

Geburtstag Utta Danella (dt. Schriftstellerin)

Geburtstag Yul Brynner (US-Schauspieler)

Geburtstag Vico Torriani (Schweizer Schlagersänger)

Geburtstag Charles Bukowski (US-Schriftsteller)

Geburtstag Walter Matthau (US-Schauspieler)

Geburtstag Dave Brubeck (US-Jazzmusiker)

Gründung Lipizzanergestüt Piber

Gründung der NSDAP

Heiligsprechung Jeanne d’Arc (franz. Nationalheldin)

Friedensvertrag von Saint-Germain tritt in Kraft

Einführung des Frauenwahlrechts in den USA

Errichtung des Internationalen Gerichtshofes

Teilung Irlands

Inkrafttreten des Versailler Vertrags

In den USA beginnt die Prohibition

90 Jahren:

Geburtstag Neil Armstrong (US-Astronaut, erster Mann auf dem Mond)

Geburtstag Edwin „Buzz“ Aldrin (US-Astronaut, zweiter Mensch auf dem Mond)

Geburtstag Gene Hackman (US-Schauspieler)

Geburtstag Clint Eastwood (US-Schauspieler)

Geburtstag Oleg Popow (russ. Clown/Pantomime)

Geburtstag Peter Weck (österr. Schauspieler)

Geburtstag Sean Connery (brit. Schauspieler)

Geburtstag Mario Adorf (dt. Schauspieler)

Geburtstag Bernie Ecclestone (brit. Automobilsport-Funktionär)

Geburtstag Jean-Louis Trintignant (franz. Schauspieler)