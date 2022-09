Darum wird die Queen in einem bleiernen Sarg beigesetzt

Der Sarg der Queen wurde nach Informationen der "Times" vor mindestens 32 Jahren aus englischer Eiche gefertigt. Dieses Holz wird mittlerweile immer seltener genutzt, die meisten Holzsärge sind aus amerikanischer Eiche.

Ausgekleidet ist der Sarg einer Tradition der Royals folgend mit Blei. Dies trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung in einer Krypta länger zu erhalten, im Falle der Queen in der König-George VI.-Gedächtniskappelle innerhalb der St. Georgskapelle auf Schloss Windsor.

Das Blei soll den Sarg luftdicht abschließen, so dass auch keine Feuchtigkeit eindringen kann. Allerdings macht das Metall den Sarg deutlich schwerer. Acht Sargträger werden für ihn benötigt. Auch der Sarg von Prinz Philip, dem im April 2021 verstorbenen Ehemann der Queen, hat solch eine Bleiauskleidung.

Die Trauerfeierlichkeiten für die Queen: Hier geht es zum Liveblog

Besonders stabil

Der Sarg hat einen extra stabilen Deckel, da während der Aufbahrung und der Trauerfeier werden Königskrone, Zepter und Reichsapfel darauf liegen. Das Design für Messinggriffe des Sarges kommen laut "Times" eigens von einer Firma in Birmingham. "Das ist nicht etwas, was man an einem Tag machen kann", betonte Andrew Leverton, der das beauftragte Bestattungsunternehmen leitet.

Bestatter der königlichen Familie ist die Londoner Firma Leverton & Sons, allerdings erst seit 1991. Der Sarg für die Queen war damals schon fertig und das Unternehmen weiß nach eigenen Angaben nicht, wer ihn gefertigt hat, wie die "Times" berichtete.