Dammbruch in Slowenien: 500 Dorfbewohner evakuiert

"Der Schaden durch das Hochwasser ist unvorstellbar, praktisch zwei Drittel des Landes sind betroffen. Es ist die größte Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte Sloweniens", sagte am Wochenende Sloweniens Regierungschef Robert Golob. Nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates bezifferte er den Schaden an Infrastruktur und Gebäuden auf mehr als 500 Millionen Euro.

Dramatischer Höhepunkt: In der Nacht auf Samstag brach ein Staudamm am Fluss Mur bei Dolnja Bistrica im Osten des Landes. Wie der Fernsehsender RTV Slovenija berichtete, wurden 500 Menschen aus Dolnja Bistrica evakuiert. "Wir haben diesen absolut notwendigen Schritt unternommen, weil dies die einzige Maßnahme ist, um mögliche Opfer zu verhindern", sagte Katastrophenschutzkommandant Srecko Sestan. Um die mehrere Meter breite Lücke provisorisch abzudichten, warfen Hubschrauber mehrere Betonblöcke ab.

Auch in anderen Landesteilen laufen Rettungs- und Aufräumarbeiten. In der Gemeinde Ljubno ob Savinji nahe der Grenze zu Österreich rissen Erdrutsche vier Häuser weg. In Dravograd droht nach einem ersten Erdrutsch nun ein zweiter. Bei dem Ort fließen die drei Flüsse Drau, Meze und Mislinja zusammen. Bürgermeister Anton Preksavec sprach laut STA von einer "Apokalypse wahrhaft biblischen Ausmaßes".

Österreichische Camper gerettet

Eine Gruppe österreichischer Urlauber ist indes rechtzeitig vor den Fluten in Sicherheit gebracht worden: "Das rot-weiß-rote Krisenteam der Österreichischen Botschaft Laibach war am Samstag im Norden Sloweniens im Einsatz, wo die von Rekordregenmengen ausgelösten Überschwemmungen in Ljubno ob Savinji auch 23 österreichische Camperinnen und Camper bedroht hatten, darunter 17 Kinder", teilte Gabriele Juen, Sprecherin des Außenministeriums, am Sonntag mit. Großer Dank gebühre auch den slowenischen Helferinnen und Helfern – die Österreicher mussten "von der lokalen Bevölkerung teilweise aus dem Wasser gerettet werden".

