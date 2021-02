Damaskus: Erzbischof ruft syrische Flüchtlinge zur Rückkehr auf

Rund 3,6 Millionen leben in der Türkei und weitere 1,6 Millionen im Libanon oder in Jordanien - alles Nachbarländer von Syrien, aus denen eine Rückkehr zumindest theoretisch möglich wäre. Erzbischof Jihad Battah äußerte sich in einem Interview mit einem kirchlichen Sender.

Der Erzbischof räumte ein, dass die Situation in Syrien immer noch schrecklich sei. Battah verwies auf die nach wie vor steigende Armut, steigende Inflation, mangelhafte medizinische Versorgung und eine am Boden liegende Infrastruktur. Laut Schätzungen der Weltbank beträgt allein der Schaden an der Infrastruktur in Syrien mindestens 197 Millionen Dollar. Veränderungen müssten in Syrien aber von innen heraus entstehen, betonte der Bischof, und er unterstrich dabei die wichtige Rolle der Christen in diesem Prozess, die Gesellschaft neu aufzubauen: sei es durch Schulen, Krankenhäuser, andere kirchliche Institutionen oder auch das schlichte Lebenszeugnis christlicher Familien.

Der syrisch-katholische Erzbischof erinnerte u.a. an die medizinische Versorgung, die von zwei katholischen Krankenhäusern in Damaskus und einem weiteren in Aleppo geleistet werde. Die Hilfe komme dabei allen Bedürftigen zugute, ganz gleich, welcher Religion sie angehören. Battah: "Wenn man wirklich Frieden will, dann muss man zuerst den Ärmsten helfen."

Erzbischof Battah legte im Interview nochmals nach: "Ein Naher Osten ohne Christen wäre sehr gefährlich." Die Begründung dafür: "Wir können mit jedem leben. Mit den Sunniten, den Schiiten, mit den Türken, mit den Juden. Das Christentum kann eine Brücke für alle Religionen sein."

Dem Besuch von Papst Franziskus im Irak (5. bis 8. März) blickt der syrisch-katholische Erzbischof mit großen Erwartungen entgegen, obwohl der Besuch bloß einem Nachbarland Syriens gilt. Nichtsdestotrotz gelte der Papstbesuch in gewisser Weise ja der gesamten Region des Nahen Ostens. Erzbischof Battah erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die große Sorge, die Franziskus stets für die Not und das Leiden der syrischen Bevölkerung aufbringe. Der Papst mahne auch stets die internationale Gemeinschaft, dieser Not bzw. humanitären Krise besondere Priorität einzuräumen, so Battah.