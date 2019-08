In Italien brachte der diesjährige Ferragosto, der Festtag des Augustus als erstem römischen Kaiser, nicht nur den Tourismus, sondern auch die Politik zum Überkochen, im Salzkammergut erinnert Kaisers Geburtstag mehr nostalgisch als mit wirklichem Engagement an einen Kaiser, der nicht sterben will, in Salzburg stirbt Jedermann seine letzten Tode und in Wien wartet die Beamtenregierung auf das Ende ihres ersten und ziemlich wahrscheinlich auch letzten Sommers.