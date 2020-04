Als die Polizei die Tür zu einem Abstellraum in dem Altersheim öffnete, machten die Beamten einen schaurigen Fund. In dem auf eisige Temperaturen heruntergekühlten Zimmer lagen die in Säcke gepackten Leichen von 17 Bewohnern des privaten "Andover Subacute and Rehabilitation Center" vor den Toren New Yorks.