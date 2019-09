Costa Rica bekommt UN-Umweltpreis für Kampf gegen Klimawandel

Es war das erste Mal, dass der Umweltpreis in der Kategorie politische Führung an ein Land vergeben wurde. Costa Ricas Präsident Carlos Alvarado soll die Auszeichnung am 26. September in New York entgegennehmen.

Costa Rica gewinnt bereits heute 98 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen

Bis 2050 will das mittelamerikanische Land CO2-neutral sein. "Ich will meinem Sohn einmal sagen können, dass wir das Richtige getan haben. Dass wir getan haben, was getan werden musste, damit er in einer besseren Welt leben kann", sagte Präsident Alvarado. In den vergangenen Jahren hat die Regierung nach Angaben der UN zudem viel gegen die Abholzung unternommen. Mehr als die Hälfte des Staatsgebiets ist heute von Wäldern bedeckt.