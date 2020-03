Coronavirus: Wurde Bolsonaro positiv getestet?

Das berichten jedenfalls brasilianische Medien. Der widerspricht allerdings auf seinem offiziellen Facebook-Profil. Bolsonaro war am 7. März zu Besuch in Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago gewesen, wo er den US-Präsidenten traf. Bolsonaro hatte sich testen lassen, nachdem sein Kommunikationschef, Fabio Wajngarten, positiv auf das Virus getestet wurde. Die US-Nachrichtenseite "The Intercept" meldete mit Bezug auf eine interne Quelle, dass drei weitere Mitglieder der Delegation grippeähnliche Symptome zeigen. Trump (73) weigert sich hingegen bisher, sich auf das Virus testen zu lassen. Sowohl er als auch der Vizepräsident Mike Pence hätten kaum Kontakt zu dem Betroffenen gehabt.

Trudeaus Frau positiv getestet

Die Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich werde weiterhin von zu Hause aus arbeiten und Besprechungen per Video- und Telefonkonferenz leiten", teilte der Premier auf Twitter mit. Sophie Grégoire Trudeau werde vorerst in Isolation bleiben.

