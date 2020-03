Coronavirus: USA hat fast so viele Infizierte wie Italien

In China, wo die Verbreitung der Krankheit mit 81.661 Fällen weiterhin das größte Ausmaß hatte, gibt es aktuell nur noch 4.603 aktive Fälle.

683 mehr Todesopfer in Italien, Bilanz steigt auf 7.503

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und -Infizierten in Italien ist erneut angestiegen, allerdings weniger als am Vortag. 683 zusätzliche Todesopfer wurden am Mittwoch gemeldet. Insgesamt verzeichnet Italien damit 7.503 Covid-19-Tote.

Die Zahl der Infizierten kletterte unterdessen von 54.303 auf 57.521, teilte der Zivilschutz in Rom am Mittwoch mit. Damit stieg die Zahl der Neuinfizierten um 3.491 Personen. 9.362 Patienten sind inzwischen genesen, 3.489 Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Italien ist das weltweit am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden 296 zusätzliche Todesopfer verzeichnet. Insgesamt liegt die Zahl der Coronavirus-Toten in der norditalienischen Region damit bei 4.474. Die Gesamtzahl der Infizierten in der Lombardei wuchs bis Mittwoch von 19.868 auf 20.591, der Anstieg lag unter dem Durchschnitt der vergangenen Tage. 10.026 Personen befanden sich in Spitälern, 1.236 auf den Intensivstationen.

Nach der Lombardei sind nach wie vor die Regionen Emilia Romagna und Venetien die am stärksten betroffenen italienischen Regionen. In Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien starben bisher 70 Personen, die Zahl der Infizierten kletterte bis Mittwoch auf 1.139.

Die Sanitäter zahlen einen hohen Preis für ihren Einsatz im Kampf gegen die Pandemie. 31 Ärzte sind seit Beginn der Seuche vor über einem Monat gestorben. Die Zahl der infizierten Sanitäter kletterte in Italien auf über 5.000, teilte die italienische Ärztegewerkschaft mit.

