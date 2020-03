USA das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen

In den USA gab es bis Donnerstagnachmittag (Ortszeit) 82.400 bekannte Infektionen, in China rund 81.800 und in Italien etwa 80.600, wie aus einer Übersicht der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität hervorging.

Washington. Weltweit gibt es nun mehr als eine halbe Million bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

US-Präsident Donald Trump sagte vor Journalisten im Weißen Haus, die hohe Zahl bestätigter Infektionen in den USA liege daran, dass im Land so viele Tests durchgeführt würden. In anderen Ländern wie China wisse man zudem nicht, was die wirklichen Zahlen seien, sagte Trump. Experten gehen davon aus, dass es vielerorts wesentlich mehr Infektionen gibt, als bisher durch Tests bestätigt wurden.

In den USA wurden Johns Hopkins zufolge bisher infolge der Lungenerkrankung Covid-19 mehr als 1.100 Todesfälle gemeldet. Für Italien wurden bisher mehr als 8.000 Todesopfer gemeldet, für China mehr als 3.000. Die Webseite der US-Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher in der Regel einen höheren Stand bestätigter Infektionen als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Die Pandemie war Ende vorigen Jahres in China ausgebrochen und hatte sich von dort aus weltweit verbreitet. Die Ausbreitung des Virus ist dort jedoch inzwischen ausgebremst.

Studie: Über 81.000 Tote in USA möglich

Die University of Washington hält einer Studie zufolge in den USA in den kommenden vier Monaten mehr als 81.000 Tote durch das neue Coronavirus für möglich. Manche Schätzungen gingen sogar von 162.000 Todesopfern aus, andere dagegen von 38.000, sagt Studienleiter Christopher Murray.

Washington. Die große Abweichung begründet er damit, dass die unterschiedlich schnelle Ausbreitung des Virus in verschiedenen Regionen den Forschern Rätsel aufgebe.

Der Johns Hopkins-Universität zufolge waren in den USA bis Donnerstag mehr als 1.100 Todesfälle infolge der Lungenerkrankung Covid-19 gemeldet worden.

