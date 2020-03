Coronavirus: USA bewilligen 8,3 Milliarden Dollar zur Eindämmung

Während das US-Repräsentantenhaus der Regierung 8,3 Milliarden Dollar zur Eindämmung des Coronavirus bewilligte, versuchte Präsident Donald Trump gestern neuerlich zu beruhigen. "Eine Menge Leute haben das sehr mild. Ihnen geht es sehr schnell besser. Sie gehen nicht einmal zum Doktor oder rufen ihren Doktor an."

Auch die US-Gesundheitsbehörde CDC versuchte sich in Beruhigung. Es gebe 80 bestätigte Fälle an Infektionen mit Covid-19 mit neun Todesfällen in 13 Staaten. Laut "New York Times" ist die Zahl der Infizierten mit 160 allerdings mindestens doppelt so hoch. Zudem gebe es bereits elf Tote und Krankheitsfälle in 17 Staaten. Kritik wird vor allem daran geübt, dass die Zahl der auf das Virus getesteten Personen erst bei 472 liege – in Südkorea wurden mittlerweile bereits 121.000 Menschen getestet.

In Israel ist die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile enorm hoch. Nach Verhängung strenger Einreisebestimmungen befinden sich nach Medienberichten vom Donnerstag rund 100.000 Israelis in Heimquarantäne. Ab heute, Freitag, 8 Uhr, gilt das Einreiseverbot für sämtliche Reisende aus Österreich, Italien, Deutschland, Spanien, Frankreich und der Schweiz.

Iran schließt Schulen und Unis

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bleiben die Schulen und Hochschulen im Iran geschlossen. Die Vorsichtsmaßnahme gelte für alle Schulen und Hochschulen im Land bis zum Ende des iranischen Jahres am 19. März, sagte Gesundheitsminister Said Namaki am Donnerstag. Am 19. März beginnen im Iran Neujahrsferien, die bis zum 3. April dauern.

Irans Gesundheitsminister hat die Bevölkerung aufgefordert, weniger mit Bargeld zu bezahlen. "Banknoten und Münzen könnten eine Gefahr sein", sagte Said Namaki am Donnerstag in Teheran.

Drastische Maßnahmen in Indien

Auch in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi bleiben ab sofort alle Volksschulen bis Ende des Monats geschlossen. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte Manish Sisodia von der Kommunalregierung der 20-Millionen-Einwohner-Metropole am Donnerstag mit. Damit sich der Erreger in dem Schwellenland mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern nicht ausbreitet, werden unter anderem an Menschen aus Ländern mit großen Epidemieherden wie Italien, China, Südkorea, Japan und Iran keine Visa mehr ausgestellt.

Coronavirus bereits mutiert?

Wie Untersuchungen chinesischer Wissenschaftler ergeben haben, ist das SARS-CoV-19-Virus bereits mutiert. Die Experten konnten demnach zwei verschiedene Stränge des Virus nachweisen: einen sogenannten L-Typ und einen S-Typ des neuartigen Coronavirus.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa 70 Prozent der Infizierten weltweit von dem als aggressiver geltenden L-Typ betroffen sind. Dieser bildete sich demnach aus dem älteren S-Typ heraus, verbreitete sich seitdem jedoch deutlich schneller.

Problematisch könnten diese Erkenntnisse im Hinblick auf einen möglichen Impfstoff werden. Dieser könnte nur für einen der beiden Typen entwickelt werden, was die Erforschung deutlich komplizierter macht.

Experten merken jedoch an, dass die Mutation eines Virus normal sei und nicht zwangsläufig bedeute, dass das mutierte Virus eine größere Gefahr für Menschen darstelle.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Spang