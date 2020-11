Coronavirus: Tschechien meldet 6542 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle auf insgesamt 341.644. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 178 auf 3.429. In Tschechien leben 10,7 Millionen Menschen. Das Land verzeichnet eine der am schnellsten steigenden Infektionsraten in Europa und hat den Ausnahmezustand bis 20. November verlängert.

