Coronavirus: Sollen in Österreich Veranstaltungen abgesagt werden?

Sollen in Österreich wegen des Coronavirus Veranstaltungen abgesagt werden? Nein, heißt es an diesem Montag aus dem Innenministerium. Veranstalter bekommen aber einen Regelkatalog vorgelegt, an den sie sich halten sollen. Mehr dazu im Video:

Weltweit und auch in Österreich steigt unterdessen die Zahl der erkrankten Personen weiter an.

Zahlreiche Messen abgesagt

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Die IHM ist mit 1.000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Die IHM hätte vom 11. bis 15. März stattfinden sollen. Für Münchner Hotellerie und Gastronomie bedeutet die Absage entgangene Einnahmen in Millionenhöhe. Messegäste, die über Nacht bleiben, bringen drei- bis vierstellige Umsätze. In den vergangenen Wochen wurden bereits in mehreren Ländern international bekannte Messen abgesagt, darunter die Tourismusmesse ITB in Berlin, der Genfer Automobilsalon und der World Mobile Congress für Handys und andere mobile Geräte in Barcelona.

Abgesagt wurde auch die Tourismus-Messe in Paris. Um Anweisungen der französischen Behörden Folge zu leisten, sei entschieden worden, die 45. Ausgabe des Salon mondial du tourisme nicht stattfinden zu lassen. Die Messe hätte vom 12. bis 15. März in der französischen Hauptstadt ihre Tore öffnen sollen.

Mehr als 100.000 Besucher und Aussteller waren zu der Messe erwartet worden. Die französische Regierung hatte am Samstag angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen verboten. Am Montag sagten die Organisatoren auch den Pariser Buchsalon ab. Der Salon du livre, das größte französische Branchenereignis, hätte vom 20. bis zum 23. März stattfinden sollen.

