Coronavirus: Schon mehr Erkrankte als bei der SARS-Epidemie

Bei der Eindämmung des Coronavirus scheint es erste Erfolge zu geben: Erstmals sei am Dienstag die Zahl der Erkrankungen zurückgegangen. Am Mittwoch wurden in Peking Zahlen veröffentlicht, wonach 1459 neue Fälle bestätigt wurden, am Montag waren es noch 1700 gewesen.

Die Zahl der Todesopfer stieg allerdings um weitere 26 auf 132. Und mit einer Gesamtzahl von 6078 infizierten Personen (Stand Mittwoch) ist die Zahl bereits höher als bei der SARS-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003. Durch das SARS-Virus waren auf dem chinesischen Festland, so die offizielle Bilanz, damals 5327 Menschen infiziert worden.

Der Kampf gegen das Coronavirus in China ist aus Sicht der nationalen Gesundheitskommission in einer "kritischen Phase". Sprecher Mi Feng sagte am Mittwoch vor der Presse in Peking, die eingeleiteten drastischen Maßnahmen seien "der einzige Weg, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern". Auch die Isolation – von Erkrankten, Verdachtsfällen oder Risikopersonen – sei effektiv. Nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten wird die Epidemie in sieben bis zehn Tagen ihren Höhepunkt erreichen.

Erstmals ist in China eine Infektion mit dem Coronavirus bei fünf Ausländern bestätigt worden. Es handelt sich um zwei Australier, einen Pakistani und zwei Hongkonger. Vier hatten sich in Wuhan aufgehalten, ein Hongkonger in der Provinz Hubei.

Erste wissenschaftliche Erfolge werden gemeldet: Australische Wissenschafter haben im Labor das neue Coronavirus nachgezüchtet. Das teilte das Peter Doherty Institut für Infektionen und Immunität in Melbourne am Mittwoch mit. Das Virus sei von einem infizierten Patienten entnommen und erfolgreich nachgezüchtet worden. Nunmehr könne in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO an einem Gegenmittel gearbeitet werden.

Mindestens 600 EU-Bürger wollen nach Angaben der EU-Kommission aus der vom Coronavirus hauptbetroffenen Metropole Wuhan ausreisen. 14 EU-Länder hätten der Kommission bisher die Zahl ihrer ausreisewilligen Staatsangehörigen mitgeteilt, sagte EU-Katastrophenschutz-Kommissar Janez Lenarcic. Die Brüsseler Behörde bemühe sich nun um koordinierte Rückholaktionen. Dafür könnte die Kommission 75 Prozent der Kosten übernehmen. Japan und die USA flogen als erste Länder bereits eigene Staatsbürger aus der weitgehend abgeriegelten Millionenstadt Wuhan aus.

Insgesamt wurden außerhalb von China bisher insgesamt etwa 50 Fälle von Infektionen mit dem gefährlichen Virus verzeichnet, sie verteilen sich auf rund 15 Länder.

Das österreichische Außenministerium rät von nicht notwendigen Reisen in die hauptbetroffene zentralchinesische Provinz Hubei ab. Für Hubei wurde ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 3) angenommen. Die AUA strich bis 9. Februar alle Flüge nach China.

Drei Verdachtsfälle in Steiermark

Österreich ist vom Coronavirus derzeit nicht betroffen. In allen bisher bekannt gewordenen Verdachtsfällen konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Seit gestern befinden sich drei Patienten im Landeskrankenhaus Graz-West in der Infektiologie-Abteilung. Alle drei waren erst kürzlich in China und haben grippeähnliche Symptome mit Lungenbeschwerden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen heute vorliegen.

Auch in Südtirol gab es gestern die ersten zwei Verdachtsfälle. Beide Patienten waren in den vergangenen zehn Tagen in China.