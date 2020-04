Coronavirus: Polen öffnet Hotels, Einkaufszentren und Kindergärten

Kindertagesstätten sollen zwei Tage später den Betrieb wieder aufnehmen. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit bleibt aber bestehen, wie auch Abstandsregeln weiterhin gelten.

In Geschäften ist weiterhin nur ein Kunde pro 15 Quadratmeter zugelassen. "Wir öffnen die Wirtschaft erheblich, aber wir rücken nicht einen Zoll von den Sicherheitsregeln ab", sagte Morawiecki. Die polnische Regierung hatte bereits vergangene Woche einige Ausgangsbeschränkungen gelockert. Unter anderem durften die Menschen wieder in Wäldern und Parks spazieren gehen und die Geschäfte mehr Kunden empfangen als zu Beginn der Pandemie. In dem Land mit seinen 38 Millionen Einwohnern haben sich bisher nach offiziellen Angaben mehr als 12.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 600 starben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.