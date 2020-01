Coronavirus - Neuer Verdachtsfall in den USA

Ein aus der chinesischen Stadt Wuhan eingereister Patient im texanischen Brazos County sei womöglich mit dem Virus infiziert, teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag mit.

Bestätigt ist der Fall aber noch nicht. Der Mann wurde vorübergehend in seinem Haus isoliert, bis ein Bluttest Klarheit schafft.

Am Dienstag war in den USA ein erster Fall des Coronavirus bestätigt worden. Ein ebenfalls aus Wuhan eingereister Patient meldete sich nahe der Großstadt Seattle selbst bei den Behörden. Dem Mann geht es bereits besser, er dürfte bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Das neue Coronavirus soll zunächst von Tieren auf einem Markt in Wuhan übertragen worden sein. In China gibt es inzwischen hunderte Infektionen mit dem Virus, das an den Sars-Erreger erinnert. Nach Behördenangaben starben bisher 18 Infizierte mit Vorerkrankungen.

Außerhalb Chinas wurden einzelne Fälle aus Thailand, Japan, Südkorea, Taiwan und den USA gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aber vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Erstmals Fälle in Vietnam

In Vietnam sind laut Medien erstmals Fälle der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen worden, an der in China bereits hunderte Menschen erkrankt sind. Zwei Chinesen in Ho Chi Minh Stadt seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtete die Zeitung "VnExpress" am späten Donnerstagabend.

Dabei handelt es sich um einen 66-Jährigen, der von einer Reise aus der chinesischen Stadt Wuhan zurückkehrt war, sowie um seinen 28 Jahre alten Sohn, den er in Vietnam besucht hatte. Das Fieber hat laut der Zeitung bei beiden Patienten nachgelassen. Die Ärzte sagen aber, dass das Virus verbreitet worden sein könnte, weil beide gereist seien. In Vietnam gibt es zudem einen Verdachtsfall. In Hanoi ist eine Studentin unter Quarantäne, die aus Wuhan eingereist war.

Es wird vermutet, dass das neuartige Coronavirus von einem Tiermarkt in der chinesischen Stadt kommt. In China sind inzwischen bereits hunderte Infektionen nachgewiesen.

Zweiter Fall in Südkorea

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea haben zum zweiten Mal eine Infektion mit der im benachbarten China ausgebrochenen neuen Lungenkrankheit gemeldet. Betroffen sei ein 55 Jahre alter Südkoreaner, teilten die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Freitag mit.

Der Mann kehrte demnach am Mittwoch von einem Arbeitsaufenthalt in der zentralchinesischen Stadt Wuhan zurück, wo der Ursprung des Ausbruchs vermutet wird. Er habe dort bereits eine Klinik besucht, weil er unter Halsschmerzen und anderen Krankheitssymptomen gelitten habe. Sein Zustand sei stabil.

Am Montag hatten die Behörden in Südkorea bestätigt, dass eine Chinesin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sei. Auch in anderen Ländern, darunter Japan und Taiwan, wurden Infektionsfälle bekannt. Wegen des Neujahrsfests in China sind die Behörden in Südkorea besonders wachsam, da zahlreiche Chinesen die arbeitsfreien Tage zu Reisen ins Nachbarland nutzen. Auch in Südkorea wird an diesem Samstag Mondneujahr gefeiert.

Sieben neue Todesopfer in China, 830 Infektionen

Der neuen Lungenkrankheit in China sind sieben weitere Menschen zum Opfer gefallen. Insgesamt sind demnach nun 25 Todesfälle durch Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, wie Chinas Nationale Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg im Vergleich zum Vortag von 644 auf 830 Fälle an.

Im Kampf gegen die Krankheit hatte China am Donnerstag kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest rund 20 Millionen Menschen praktisch unter Quarantäne gestellt. Die Behörden riegelten die 11-Millionen-Metropole Wuhan ab, in der die meisten Fälle aufgetreten sind. Weitere große Städte sind ebenfalls von starken Einschränkungen betroffen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.