Coronavirus: Mexiko verzeichnete Ansteckungsrekord

Binnen 24 Stunden seien mehr als 8.400 neue Infektionsfälle hinzugekommen, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit. Landesweit wurden damit inzwischen mehr als 370.000 Corona-Fälle nachgewiesen.

Die Zahl der Todesfälle stieg den Angaben zufolge um 718 Fälle auf mehr als 41.900. Gemessen an den Todesfällen durch das neuartige Coronavirus ist Mexiko das am viertschwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Auf den ersten drei Plätzen stehen die USA, Brasilien und Großbritannien.

Das Gesundheitsministerium in Brasilien meldete am Donnerstagabend (Ortszeit) 59.961 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt wurden in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas damit bisher 2.287.475 Fälle registriert. 84.082 Patienten sind im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen noch deutlich höher liegen, da in Brasilien nur wenig getestet wird.

In den USA hat Kalifornien bei den Corona-Infektionszahlen New York überholt. Wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch mitteilte, steckte sich innerhalb von 24 Stunden eine Höchstzahl von 12.800 Menschen mit dem Virus an, damit stieg die Zahl der Infektionen auf insgesamt 413.576. Dies waren rund 4.700 Infektionsfälle mehr, als seit Beginn des Ausbruchs in New York gezählt wurden. Insgesamt wurden in den USA mehr als vier Millionen Menschen infiziert, fast 150.000 Patienten starben mit oder an dem Virus.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen