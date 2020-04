Coronavirus: Mehr als zwei Millionen Infektionen weltweit

Bis Mittwoch früh wurden laut amtlichen Angaben europaweit 1.003.284 Fälle diagnostiziert. Weltweit wurden bisher knapp zwei Millionen Corona-Infektionen und 126.000 Todesfälle nachgewiesen.

Europaweit gab es rund 84.500 registrierte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der diagnostizierten Infektionen bildet allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle ab, da in vielen Ländern nur die schwer erkrankten Patienten getestet werden und viele leichte oder symptomfreie Fälle unerkannt bleiben.

In den schwer betroffenen Ländern Europas gab es weiterhin leichte Entspannung. Innerhalb von 24 Stunden seien 523 Tote in Spanien registriert worden, so das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Am Vortag waren es 567, insgesamt stieg die Zahl auf 18.579. Die Zahl erfasster Infektionen lag bei 177.600. Die tägliche Zuwachsrate blieb weiter vergleichsweise niedrig.

Ausgewählte Länder im Detail

Spanien: Im heftig von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien liegt die Zahl täglich erfasster Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung weiter bei mehr als 500. Innerhalb von 24 Stunden seien 523 gestorbene Patienten registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Am Vortag waren es 567. Insgesamt stieg die Zahl auf 18.579. Die Zahl erfasster Infektionen lag am Mittwoch bei 177.600. Die tägliche Zuwachsrate bleibt weiter vergleichsweise niedrig. Die Zahl der Corona-Patienten, die als genesen gelten, stieg um mehr als 3.300 auf rund 71.000. Die Zuwachsraten sind seit Tagen relativ stabil.

Italien: In Italien ist am Dienstag die Zahl der täglich gemeldeten Todesopfer wieder gestiegen. 602 Todesfälle wurden innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, womit die Gesamtbilanz der Gestorbenen seit Beginn der Ausbreitung in Italien auf 21.067 Opfer anwuchs, teilte der italienische Zivilschutz am Dienstag mit.

Die Zahl der Infizierten stieg auf 104.291. Die Zahl der neuen Infizierten erreichte den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Epidemie. 28.011 Covid-19-Kranke liegen in den italienischen Spitälern, davon 3.186 auf der Intensivstation, 74 weniger als am Montag. Die Zahl der Patienten in Heimisolierung betrug 73.094 Personen, das sind circa 70 Prozent aller positiv getesteten Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 37.130.

In der Lombardei, Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 241 auf 11.142. 12.077 Personen liegen in den lombardischen Spitälern, 1.122 davon auf der Intensivstation, das sind 21 weniger als am Montag. Die Zahl der positiv getesteten Personen lag in der Lombardei bei 61.326.

Deutschland: Am Tag der Entscheidung über Lockerungen der Virus-Auflagen in Deutschland sind die Krankenzahlen laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut zurückgegangen. Das RKI meldete am Mittwoch zwar rund 2.500 neue Infektionen, allerdings auch eine Rekordzahl von 4.500 Genesenen. Damit gelten weit mehr als die Hälfte der insgesamt rund 128.000 Infizierten als geheilt. Die Totenzahl stieg wie erwartet mit fast 300 innerhalb eines Tages weiter. Zudem ist die Infektionsrate - also wieviele andere Menschen ein Infizierter ansteckt - auf eins gesunken. Dies hatte RKI-Chef Lothar Wieler als zentrales Ziel im Kampf gegen das Virus genannt. Die Krankenzahl ist demnach den vierten Tage in Folge nicht mehr gestiegen.

Bund und Länder wollen am Mittwoch über erste Lockerungen der Kontaktsperren und Auflagen beraten. Basis dafür ist die Infektionsentwicklung. Die deutsche Regierung will den Bundesländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten.

USA: Innerhalb von 24 Stunden starben in den USA mehr als 2.200 Menschen mit oder an den Folgen einer Coronavirus-Infektion, das ist weltweit eine Rekordzahl. Laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität starben seit dem Vortag 2.228 Menschen, die Gesamtzahl der US-Todesopfer stieg damit auf mehr als 26.000.

Serbien: Serbien hat wegen der Corona-Pandemie für das bevorstehende lange Wochenende eine Ausgangssperre verhängt. Die überwiegend orthodoxen Serben feiern den Ostersonntag in diesem Jahr am 19. April, den Ostermontag am darauffolgenden Tag. Die Bürgern dürfen von Freitag 17.00 Uhr bis Dienstag 5.00 Uhr - insgesamt 84 Stunden lang - Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Dies gab Präsident Aleksandar Vucic am Dienstagabend im staatlichen Fernsehen RTS bekannt.

In Serbien waren bis zum Mittwoch 4.465 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. 94 Erkrankte starben.

Finnland: Die finnische Regierung hebt die in der Corona-Krise erlassenen Reisebeschränkungen für die Region um die Hauptstadt Helsinki auf. Nach Rücksprache mit den Behörden sehe man keine rechtliche Grundlage mehr dafür, die Bewegungsfreiheit zwischen der südlichen Landschaft Uusimaa rund um Helsinki und dem Rest Finnlands weiterhin einzuschränken, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Die Maßnahme für die bevölkerungsreichste Region des Landes werde noch am Mittwoch aufgehoben.

Die Regierung rate aber weiter vor Reisen zu den Sommerhäusern und physischem Kontakt ab, sagte Marin. Die Lage sei weiter ernst, Finnland habe auch noch nicht die Spitze der Epidemie erreicht.

In Uusimaa wohnen mehr als 30 Prozent der rund 5,5 Millionen Einwohner Finnlands. Marin hatte es Ende März verboten, in die Region hinein- oder aus ihr herauszufahren, weil dort der Großteil der Corona-Infektionen im Land aufgetreten war. Von den bisher knapp 3.200 Infektionsfällen in Finnland sind fast 2000 aus Uusimaa gemeldet worden. Bisher sind 64 Menschen mit Covid-19-Erkrankung im Land gestorben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.