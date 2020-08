Coronavirus: Mehr als 50.000 Neuinfektionen in den USA

Nach Angaben der Seuchenschutz-Behörde CDC wurden zuletzt binnen 24 Stunden knapp 57.000 Menschen positiv auf Covid-19 gestestet. Am Freitag hatte es rund 52.800 neue Fälle gegeben, am Donnerstag rund 56.000. Insgesamt stieg die Zahl damit auf knapp 5,3 Millionen. Die Zahl der Toten legte zuletzt um 1229 zu. Damit sind nach Angaben der CDC bisher 166.317 Menschen in den USA an dem Virus gestorben.

